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Un estadounidense compara Gran Vía con Times Square y señala en qué le supera claramente
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Un estadounidense compara Gran Vía con Times Square y señala en qué le supera claramente

"Como podéis ver, está repleta".

Juan De Codina
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Gran Vía de Madrid.
Gran Vía de Madrid.Getty Images / TikTok: @gerebaan / Fotomontaje: HuffPost

El creador de contenido estadounidense @gerabaan ha publicado varios vídeos durante su visita a la Comunidad de Madrid, de la que se ha quedado completamente maravillado. Uno de sus lugares favoritos —como acaba ocurriendo con muchos extranjeros— ha sido la famosa Gran Vía de Madrid, considerada el centro de la capital española.

Ha hecho una "review" y la ha comparado con Times Square, aunque cree que la Gran Vía tiene algo especial que ha querido poner en valor. "Fui a la Gran Vía, el lugar más famoso de Madrid. Irónicamente, tiene de todo, Nike, Zara, McDonald's. Buen clima, buena comida y como podéis ver, está repleta", ha expresado al principio del vídeo.

"Es algo parecido a Times Square en Nueva York", ha señalado mientras caminaba por la larga calle. Ha comentado que lo que realmente le encanta de Madrid es que puede tenerlo todo en un mismo lugar y que en Madrid se puede llegar a muchos sitios céntricos caminando: "Serrano no está demasiado lejos. La Gran Vía no está demasiado lejos. La Latina no está demasiado lejos".

Ha puntuado a la Gran Vía con un 8,5 sobre 10: "Considero que está muy limpia, tienes de todo, todos los restaurantes que necesitas, tanto si no tienes dinero como si eres rico, todo está aquí para ti".

En cuanto a las reacciones, una de las más destacadas ha sido la del usuario Juan Diego, que ha discrepado sobre que el estadio Santiago Bernabéu esté cerca: "Está lejos, amigo, a 4,2 kilómetros". Otros le han respondido asegurando que se puede llegar dando un paseo de una hora u hora y media "como mucho".

También le han recomendado algunos lugares y espectáculos, como el musical de El Rey León, uno de los más famosos de España. Un usuario estadounidense le ha respondido: "Sí, da la misma 'vibe' que Nueva York, yo amo Madrid".

Juan De Codina
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Redactor de Virales de El HuffPost. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en el Diario AS como redactor en la sección de fútbol y narrando partidos nacionales e internacionales en la web. Deporte, cine y superhéroes son sus grandes amores.

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