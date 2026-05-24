Un estadounidense que vive en España habla sobre lo que le ha pasado desde que entró en la tradición social del vino

El joven estadounidense Marcus, conocido en TikTok como @permanentmarcus1, donde acumula más de 27.000 seguidores, lleva viviendo en España desde hace varios años y ha hablado sobre la tradición social de los españoles con el vino, decantándose por cuál le ha gustado más.

"España me ha convertido en un bebedor de vino. Antes de España yo no bebía vino en absoluto. Pero solo hay un problema: el vino tinto. No lo soporto", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado miles de visualizaciones.

Ha ironizado justo después ante una declaración que ha considerado de riesgo: "Por favor, no me deporten. No lo sé, es simplemente que no me gusta el vino tino". Sin embargo, el vino blanco y el rosado ya son otra historia.

"Estoy obsesionado"

"El vino blanco me encanta y tengo un problema con ello. Estoy obsesionado con él, especialmente con el albariño", ha señalado el estadounidense, que añade que "también me gustan mucho los rosados, existe este rosado de León casero, es de las Bodegas Peláez".

Ha concluido hablando de nuevo sobre el vino tinto: "Ojalá me gustara, lo siento, pero no puedo. No logro aficionarme. Lo he intentado". En cuanto a las reacciones, el usuario Michael James le ha hecho una sugerencia sobre el vino tinto: "Mételo en el frigorífico, me lo agradecerás después". Otros usuarios también le han recomendado vinos como el Ribeiro y el Godello.

Marcus y Donald Trump

Cuando EEUU e Israel bombardearon por primera vez a Irán, comenzando una guerra, Marcus se posicionó en contra de Donald Trump y aplaudió a los españoles por su postura del "no a la guerra", defendiendo que hicieron un buen trabajo: "No permitas que ese hombre anaranjado te intimide. Él está yendo por el mundo intentando hacer lo que desea. ¿A quién le importa [Trump]?".

E hizo una petición a los españoles: "Enfrentaos a él, proteged a vuestro pueblo, ya que no tiene sentido ser parte de este disparate que él intenta causar".