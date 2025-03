Un experto ve el origen de esta botella de aceite de oliva y deja esta sentencia

El creador de contenido y técnico de aceite, conocido en las redes sociales como @Pez.salvaje, con más de 670.000 seguidores solo en TikTok, ha publicado un vídeo recordando lo que leyó un día sobre el famoso aceite de oliva virgen extra de la marca Carbonell.

"Lo había visto en la prensa y la verdad es que no me lo creía: me habían dicho que el aceite de Carbonell tenía mayor parte de su producción de origen Unión Europea y países de fuera de la Unión Europea", ha expresado al principio del vídeo.

"Esto es un 5% de Italia, Grecia o España y un 95% de Marruecos o China", ha señalado respecto a la botella que tenía en la mano, que era de un bar donde suele desayunar de forma habitual.

Ha avisado a la tienda sobre ello y ha revelado que el propio local han cambiado de marca. "Es que hay que mirar el origen hasta de las cosas que parecen españolas, en Italia tienen buenas pizzas, pero aquí tenemos el mejor aceite de oliva", ha concluido.

Ante muchas dudas de usuarios que habían comprado recientemente este aceite de oliva, Pez Salvaje ha avisado de que muchas de estas botellas ya fueron retiradas y se venden solo las que se hacen en España.