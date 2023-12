Una americana destaca el producto navideño muy típico en EEUU que casi no se ve en España

La americana residente en España Rachel Anne es una de las creadores de contenido extranjeras más famosas en nuestro país. Ella en sus vídeos destaca curiosidades de lo que vive en su día a día y no duda en compartirlo para sus seguidores y en compartir ambas culturas.

En los últimos vídeos ha preguntado por qué no existen en España los candy canes, conocidos por todos como bastones de caramelos. "¿Alguien me lo explica? Es que esto es el símbolo de Navidad y no solo es decoración, esto es comida porque es una chuche", ha descrito.

Anne ha explicado que se utiliza mucho en películas navideñas y que le ha costado una caja que ha pedido 5 euros, mientras que en Estados Unidos vale alrededor de uno. "La ponemos en el árbol de Navidad, la comemos en mi casa porque siempre había en el árbol", ha recordado.

"Cuando quieres algo dulce pues coges uno y siempre hay que empezar por el lado del palo recto porque es más fácil chupar, ya que es como un ChupaChups", ha indicado.

Finalmente, ha apuntado que igual no han llegado a España porque no es habitual ver postres con menta o con chocolate y menta. "Eso es muy típico en Estados Unidos. Está buenísimo", ha finalizado.