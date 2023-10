Una doctora explica por qué la sanidad privada sale cara y pone de ejemplo este famosísimo hospital

La anestesista conocida en redes sociales como @medicilio ha publicado en su cuenta de TikTok un vídeo opinando a cerca de la gestión de la sanidad privada tras las críticas que ha recibido en Twitter por decir que esta sale más cara que la pública.

Primero de todo, ha mencionado al madrileño Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz para criticar, a raíz de un artículo de El País, que "está pagado con dinero público".

"Cuesta lo mismo ese hospital que uno privado con el doble de camas y encima tiene contratada a la mitad de personal. Han llegado a cobrar por tratamiento hasta seis veces más", ha explicado la doctora.

Los datos son de 2018 porque, según ha señalado la sanitaria, "la Comunidad de Madrid no ha facilitado" los actuales, así que "a saber hoy en día". También ha dicho, basándose en la investigación del periodista, que "son de los que menos invierten por paciente".

Con la información en la mano, la profesional ha hablado así del asunto: "Si un hospital que está facturando lo mismo que uno el doble de grande cobrándole seis veces más por procedimiento, pero paga mucho menos por paciente y además contrata a la mitad de personal... ¿Quién coño se está quedando ese dinero? La empresa intermediaria".

A su pregunta, ha argumentando que una compañía de este tipo "siempre va a intentar sacar beneficios". El caso es que "la Comunidad de Madrid ha dejado de invertir en la pública, obligando a que muchos pacientes se desplacen a sitios como la Fundación Jiménez Díaz".

Para terminar, ha añadido que lo que ocurre es que este hospital "coge pacientes ambulantes para pruebas y consultas menos caras y no tiene camas porque no tiene tantos pacientes graves, que son los caros, los que no salen rentables".