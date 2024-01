Una española cuenta cinco cosas que no entiende de los departamentos de Nueva York

La usuaria de TikTok @keltsearroyo ha contado cinco cosas que le parecen "raras" o que no entiende del apartamento de Nueva York en el vive.

Ha mostrado una de las tantas diferencias en la cultura y forma de vivir de los estadounidenses con los españoles, consiguiendo casi un millón de reproducciones y más de 40.000 'me gusta'.

La primera que le ha chocado ha sido la puerta, que no solo es que tenga varias cerraduras, sino que la mirilla es "demasiado grande" y, además, en ambos sentidos. "Un día un vecino me dijo que se me veía estando en el salón desde fuera, es decir, que se ve lo mismo desde los dos lados", ha expresado.

"La calefacción es la segunda cosa que me molesta, es central, lleva encendida desde octubre y no la puedo apagar, llevo todo el invierno con las ventanas abierta y aún la casa está a 31,5ºC", ha afirmado, a pesar de los dos grados que hace fuera.

Algo que ha considerado muy "de Nueva York" es la escalera de incendios. "Muy bonito, muy bucólico, pero cualquiera que suba a la terraza, baja la escalera y entra en mi casa", ha advertido, detallando que desde abajo es más complicado, pero arriba es todo lo contrario.

Al lado de las escaleras ha mostrado el horno nuevo que le instalaron al entrar a vivir, pero no le ha visto el sentido de que no tenga ventana: "No veo lo que estoy haciendo, tengo que abrir, y no solo eso, solo echa calor por la parte baja".

El último y "su favorito", que menos entiende y con el que más problemas ha tenido es el telefonillo, dividido en tres botones: talk (para hablar desde casa), listen (para poder escuchar lo que dicen desde el portal) y door (para abrir la puerta). "Yo tengo que decidir si quiero hablar y que me oigan o yo a ellos, es muy difícil coordinar, no hay quien se entere", ha afirmado, destacando que tampoco funciona el botón para abrir la puerta del edificio.