Una española se va de Erasmus a Italia y pide inmediatamente imitar esto en las universidades de España

La estudiante de Palencia y usuaria de TikTok @veraxperez se ha mudado a Italia temporalmente para completar el programa universitario de Erasmus y, tras vivir en primera persona el sistema educativo italiano, ha pedido que en España imiten algunos de sus puntos.

"Hablo desde la experiencia de mi universidad, pero yo creo que es muy común", ha advertido al principio del vídeo, que hasta el momento ha cosechado decenas de miles de visualizaciones (y subiendo). Se ha referido específicamente a que en Italia, en la universidad, pagan una tarifa "más o menos fija por año" cada año.

De esta forma, cada alumno elige y se apunta a las asignaturas que crean conveniente para ellos mismos. "Van a las clases que quieren, se apuntan a los parciales que quieren y van si quieren", ha explicado. En caso de suspender algún examen, hay muchas más oportunidades en febrero, junio, julio... "Cada año hay perfectamente unas ocho convocatorias", ha desvelado.

"Si no te gusta la nota que has sacado, también puedes repetir, las veces que quieras, es muy cómodo porque priorizan sacar buena nota, viven con tanta calma que a mí me fascina", ha razonado.

"Depende de la universidad y del grado, pero hay exámenes escritos y orales, por lo que en muchas tienen que hacer primero el escrito y luego, si lo apruebas, el oral, que ya es al final la nota que te acabarán poniendo", ha relatado la joven estudiante, aclarando que depende un poco de cada institución.

En cuanto reacciones, la más destacada ha sido la respuesta de la usuaria italiana @1tsleez: "Lo de las convocatorias es cierto, pero como italiana que ha estudiado en España puedo decir que la carga de estudio en vuestro país es muuuy reducido en comparación con la nuestra".