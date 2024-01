Una estadounidense comparte lo que ha notado que pasa en las discotecas de España

La usuaria estadounidense de TikTok Katie Boggs (@katieboggs_) ha tratado un tema que ha vivido frecuentemente cuando sale de fiesta por las discotecas de España y no ha podido evitar compararlo con los de Estados Unidos.

"Yo voy a las discotecas, me veo tan bien... Como si me hubiera maquillado, con un lindo traje, y ni un alma vendrá a a hablar conmigo, ni un solo hombre", ha expresado en el vídeo, que ya acumula 2.700 'me gusta' y subiendo.

En cambio, en Estados Unidos la gente si se acerca a ella y le pregunta si la puede invitar a una copa. A pesar de ello, en España le ocurre que cuando está en una cafetería y se ve "horrible", un anciano se le acercó.

"Oh, hola guapa, que guay, que bonita, ¿de dónde eres?", le suelen decir las personas mayores. Por lo tanto, se ha preguntado: "¿Qué es lo que pasa con los abuelos españoles y conmigo? ¿Me he perdido algo?"

Ha pedido más energía a los españoles que acuden a las discotecas. "Los tiempos han cambiado", ha afirmado un usuario en los comentarios, llevándose hasta 100 'me gusta'.