Una gallega enseña a una catalana la diferencia entre "voy" y "vengo": genera 1.000 comentarios

La usuaria de TikTok @sol.ginertorres ha publicado un vídeo que ha generado muchas expectativas y más de 1.000 comentarios tras debatir el significado de "ahora voy" y "ahora vengo".

La primera mujer, gallega, le hace la gran pregunta a su compañera catalana: "Yo soy yo y tú eres tú, yo estoy aquí y te digo si puedes venir un momento, entonces, tú me dices...". "Ahora vengo", le ha respondido. "¡No!", ha replicado.

Ahí ha sido cuando ha empezado el debate: "Vengo es de venir". "No, nunca es de venir: VOY a buscar una cosa y ahora VENGO, estoy volviendo al sitio en el que estaba, entonces, ahora vengo".

"No puedes ir del punto A al punto B y usar la palabra vengo, si tú estás en A, vas a B, y de B vuelves a A, entonces puedes venir, yo ahora vengo y me voy", ha explicado.

La escenificación de la enfermera gallega ha sido clave para explicar la verdadera diferencia a la catalana, que por motivos lingüísticos ha defendido su postura. "Voy a buscar una cosa y ahora vengo, vengo al sitio en el que estaba, tú me tienes que decir 'yo ahora voy' porque tú no has estado aquí antes", ha concluido.

La conclusión de la gallega, refutada por el Centro Virtual Cervantes, es que ir significa moverse "de un lugar hacia otro", mientras que venir vendría a ser "moverse hacia el lugar en el que está el que habla e ir a algún lugar en compañía de el que habla".