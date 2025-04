Una influencer le gasta esta broma a su marido y casi le hace vomitar en directo

La creadora de contenido Maca Martínez (@macarenamarlun) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok gastándole una broma a su marido Aldo, una divertida ocurrencia que casi hace que su pareja acabe vomitando en directo.

"Aldo la va a probar en directo por primera vez. Ya. Yo hablo de la promoción y tú te grabes el fumo, ¿no? Se llama Green Fushi Detox", ha comenzado manifestando la tiktoker.

"Bueno, familia, nos llegó la nueva bebida más viral, Green Fushi Detox. Esta bebida, además de ser saludable, está riquísima. Bardo la va a probar en directo por primera vez", comenta la creadora de contenido.

¿Qué hace? ¿Qué hace? A la madre no le va a gustar eso. Venga. Vamos, empezamos desde que tú te lo estás bebiendo, ¿vale? Venga, desde que tú lo bebes.

Es la bebida más saludable que hay ahora mismo en el mercado. Además de ayudarte con tus digestiones, también te va a ayudar a... ¡Algo!

No puedo. Es que es un chisuchis. ¡Hostia, esto que llevas! No lo sé, ahora leo una etiqueta, pero da igual lo que lleve. Nos están pagando y hay que hacer el vídeo. Venga. No gastes más, que al final sabes lo que haces. Venga. ¿Vas tú me digas tú? Madre mía, cómo estás, pues. Venga, vamos.

"Es la bebida más saludable que hay en el mercado. Y Valdo la va a probar por primera vez en directo", continua la tiktoker por segunda vez. "No puedo no puedo no puedo cortar igual ahora yo lo corto qué te pasa pues"

no, pues yo no voy a beber más no, no, no, me está pagando no, hay que hacerlo que me da igual, que bebas tú, que yo no voy a beber más que no bebo más te has manchado te has manchado venga,

"La última vez, por favor yo sé, un buchito chiquitito", LE