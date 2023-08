Una madre cuenta la vergonzosa situación que tuvo que vivir con su hija: el enfado en Twitter es total

La usuaria de Twitter ProfeEntálpica (@MadreEntropica) ha contado en un hilo de tuits lo que le ha pasado mientras estaba enseñando a su hija pequeña a tirarse de cabeza a la piscina. Su testimonio ha servido para que muchas otras personas se sientan representadas y se hayan lanzado a contar sus casos.

"Hoy estaba enseñando a mi peque a tirarse de cabeza en la piscina. Es una crack, en apenas seis saltos lo ha pillado. Fui nadadora de competición, así que le estaba enseñando a tirarse con estilo", ha relatado.

Entonces fue cuando un hombre se metió en las lecciones que estaba dando a su hija y se puso a explicarle cómo había que tirarse de cabeza para hacerlo bien.

"Lo que no entiendo qué lleva a un desconocido a meterse en las clases particulares de una madre y su peque. Y que la madre sabía de lo que hablaba y que la peque es una crack, ¿qué pintas túahí, Juan Valera esférico?", ha reflexionado enfadada la usuaria.

Además, ha añadido un detalle que todavía ha provocado una mayor indignación: "Ni siquiera era capaz de tirarse él de cabeza". "Que no sé de con el bordillo", ha ironizado la tuitera.

Al hilo de su denuncia, muchas usuarias se han lanzado a contar episodios similares que han tenido que vivir. Uno de los testimonios que se han hecho más virales ha sido el de la bióloga marina Bichóloga.

"El profesor de natación de mi hija me dijo que le estaba pasando mi miedo al agua a la niña, le dije que yo no tenía miedo al agua y me dijo que era evidente por mi lenguaje corporal", ha contado.

Entonces, la tuitera ha recordado que es bióloga marina, que fue entrenadora de delfines y tiene el título de buceo desde 1995. Su publicación lleva más de tres millones de visualizaciones y casi 50.000 me gusta.