Va a la farmacia a por un chupete para su hijo y sólo los hay rosas: lo que hace, para reflexionar

La usuaria de TikTok @andreagonzalezdiez19, que es farmacéutica, ha mostrado su estupefacción en esa red social por lo que ha dicho una clienta.

"Farmacia llena, 15 personas en la cola y viene una chica de urgencia buscando el chupete más barato para más de 18 meses porque se les ha quedado en casa el suyo y el niño está que le llevan los demonios", empieza poniendo en contexto.

"¿Qué pasa? Sólo nos quedan chupetes rosas. Respuesta: tendré que ir a casa por él, porque cómo le voy a comprar un chupete rosa al niño. Es verdad, que le va a saber diferente. Así estamos", ha dejado caer.

La anécdota ha provocado más de 300 reacciones. "La madre, mal, pero ¿¿todavía siguen haciendo cosas de colores rosa o azul??", dice una persona.

Otro pregunta: "Yo no veo el problema de que no quiera un chupete rosa... y que tenga el niño 18 meses. ¿O si hay problema...?". Y la propia autora del vídeo ha aclarado: "EL problema es que sí es verdad es una urgencia, no se debería valorar el color, sino buscar una solución. Si simplemente viene a por chupetes tiene mil colores y diseños 😃".

Otra usuaria zanja: "Hace 25 años mi hijo mayor era niña, compramos todos rosa. Luego fue niño. Y fue con el chupete rosa muchísimo tiempo y vestido de rosa igual. La culpa la tenemos los padres.....".