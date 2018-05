Breve historia del libro en España y del país a través de los carteles de la Feria de Madrid

Por Camila Pinzón Mendoza

Del 25 de mayo al 10 de junio se realizará en el Parque del Retiro la cita editorial y literaria más importante de España. WMagazín recuerda años clave de la feria y la industria del libro a través de los carteles que han marcado sus 77 ediciones.

Ana Juan, Alberto Corazón, Fernando Vicente, Chema Madoz, Juan Gatti, Paula Bonet... Buena parte de los mejores ilustradores contemporáneos y del siglo XX español han ilustrado los carteles de laFeria del Libro de Madrid, antes llamada Feria Nacional del Libro. La primera edición fue una prolongación de la Semana Cervantina, del 23 al 29 de abril, de 1933. Se hizo en el Paseo de Recoletos. En 1934 pasó a llamarse Feria del Libro nacional e hispanoamericana. Se celebraron dos ediciones, 1935 y 1936, antes del estallido de la Guerra Civil.

La contienda y la primera posguerra abrieron un paréntesis que se cerró en 1943, cuando las casetas volvieron al Paseo de Recoletos y la Feria fue rebautizada como Feria Nacional del Libro –en ese momento su organización recae en el Instituto Nacional del Libro (INLE). Desde 1967, la feria se realiza en el Parque del Retiro.

El comité organizador de la Feria, desde comienzos del año, se prepara para la pesquisa. Estudia los trabajos y portafolios de varios artistas, ilustradores y diseñadores gráficos para encargar el cartel, que tras 77 ediciones se ha convertido no solo en anuncios publicitarios sino también en íconos culturales.

Una destacada trayectoria profesional, cierto reconocimiento en el mundo del arte gráfico y un estilo propio hacen a un buen candidato, a quien, luego de ser el escogido para la labor, le otorgan, como política de la organización, absoluta libertad creativa. A continuación repasamos algunos bellos carteles y momentos especiales de la feria con el cual se hace, también, un recorrido por la historia de España y del diseño gráfico.

Paula Bonet.

2018 (edición 77) - Paula Bonet

El cartel de 2018 tiene un carácter especial, no solo por su creadora, la artista Paula Bonet, sino también por el tema en un año clave para la mujer. "El cartel viene a denunciar cómo hemos sido silenciadas. Me da pena que en los libros que metía en la mochila para ir al colegio no había nombres de mujeres y me produce un gran dolor haber llegado a los referentes literarios femeninos pasados los 30 años", ha confesado Bonet. No solo ha querido denunciar esta situación y dar visibilidad a las mujeres sino también recordar la calidad de sus escritos: "Hay muchas mujeres que en el momento en el que se imprimen los libros de texto son borradas. Intento con este cartel hablar de cómo la mujer debe dejar de ser objeto, tiene que empezar a narrarse para ser sujeto. No sólo lo masculino es universal, sino que lo femenino es también universal".

Esta edición de la feria coincide con los datos positivos de la producción de títulos en 2017: 89.962, un 4,6% más que en 2016. Tres de cada diez títulos editados en España son en formato digital.

Sin embargo, el panorama general no mejora mucho según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2017: la lectura de libros en España prácticamente se estanca y los que leen avanzan imparables hacia formatos digitales. El país dice leer un 65,8%, por debajo de la media europea, situada en el 73% . En el primer caso se ha pasado de un 63% de índices de lectura, en 2012, a 65,8% en 2017, es decir, personas que al ser consultadas dicen haber leído al menos un libro al año; en el segundo caso, lecturas en formato digital, el salto ha sido muy grande porque de 11,7% se pasó al 27%. Esos resultados indican, además, que uno de cada cuatro libros leídos son en formato digital, de los cuales ocho de cada diez son ilegales, piratas.

Cartel de la Feria del Libro de Madrid 2017, diseñado por Ena Cardenal de la Nuez.

2017 (edición 76) – Ena Cardenal de la Nuez

La silueta delineada de un gato, rojo y con un libro abierto como bigote fue la propuesta para la edición de 2017 de la diseñadora canaria Ena Cardenal de la Nuez (1968). Lo acompaña el lema "Madrid es gato, gato que lee", por eso de que a los madrileños se les ha llamado "gatos" casi desde el principio de la edad media. La idea es ir cambiando el color del gato, también los habrá blancos, verdes, amarillos, azules y con la bandera multicolor, con el fin de reflejar la capacidad integradora y acogedora que tiene la comunidad de Madrid.

2017 fue un año en el cual la industria editorial empezó a salir del túnel de la crisis tras casi una década inmersa en ella. Las ventas generales del sector se redujeron una tercera parte: de 3.100 millones de euros en 2008 se pasó a 2.100. La feria madrileña ha sido desde 2008, año del comienzo de la crisis, un oasis en medio de la tormenta perfecta: revolución digital, crisis económica y reconversión de la industria editorial.

Cartel de Fernando Vicente para la FLM 2015.

2015 (edición 74) – Fernando Vicente

Con un libro entre las manos atravesado por una flecha una mujer ríe. Es el flechazo rotundo entre el lector y la lectura, que según el pintor e ilustrador madrileño Fernando Vicente (1963), también caricaturista de escritores e ilustrador de clásicos literarios, ocurre cuando leemos un libro que nos emociona. Acompañado con los versos "El amor está en lo que tendemos / (puentes, palabras)" del poeta auriense José Ángel Valente.

En 2015 la crisis del sector editorial empezó a remitir muy lentamente. La reorganización y cambio de estrategia del sector empezó a notarse en el número de títulos inscritos en el ISBN que el año anterior había tenido su segundo descenso consecutivo: registró 90.802 títulos, unos 20.000 menos que el año récord de 2011. La feria siguió siendo el refugio para los libreros y el sector en general. El espíritu optimista y de pasión del cartel de Fernando Vicente transmitó ánimo a la industrias y los lectores.

Cartel de Alberto Corazón para la FLM.

2011 (edición 70) – Alberto Corazón

Una escalera de travesaños y aspecto rústico que, para el diseñador Alberto Corazón (1942), representa la ascensión interior, peldaño a peldaño, que produce una buena lectura. Más que anunciar la Feria, lo que quiso con esta imagen fue reflexionar gráficamente sobre la experiencia de leer.

2011 fue un mal año para la industria del libro cuya crisis empezó en 2008. Sin embargo fue el año récord de la inscripción de títulos en el ISBN: 111.907. El 2011, 2012 y 2013 fueron los años más duros para la industria, la caída en las ventas parecía no tocar suelo. La feria madrileña descendió en sus ventas pero aún así fue el balón de oxígeno para un mercado que concentra sus ventas peligrosamente en cuatro periodos: Navidad, Día del Libro, Feria de Madrid y comienzo del periodo escolar. Cuatro estaciones que tienden a mantenerse y que el sector quiere expandir.

Cartel diseñado por Ana Juan.

2006 (edición 65) – Ana Juan

Libros abiertos que caen y vuelan y revolotean sobre la cabeza de una mujer representan para la artista e ilustradora valenciana Ana Juan (1961), la primera mujer en diseñar un cartel para la Feria, las lecturas que conforman la mente o el imaginario de una persona.

2006 fue un gran año para la industria editorial española y aumentaron los registros de títulos en el ISBN. La euforia económica se vivía en España y la industria editorial atravesaba un momento excelente. Nadie avistó ninguno de los nubarrones que habrían de llegar y sacudir el sector. Mientras tanto empezaron a surgir pequeños sellos editoriales que renovaron la oferta a los lectores. Editoriales que llenaron un vacío al ofrecer apuestas literarias, cubrir áreas olvidadas o semiolvidadas por los grandes grupos editoriales y a traducir a autores prestigiosos en sus países pero poco o nada en España.

Cartel del INLE para la FLM 1968.

1968 (edición 17) – INLE

1968 fue el segundo año que la Feria se celebró en el Parque del Buen Retiro. Antes se realizaba en el Paseo de Recoletos, el tramo entre el Paseo del Prado y la avenida de La Castellana. El creciente aumento de solicitudes de participación de libreros, editores y distribuidores obligó a buscar un nuevo espacio. Fue en pleno desarrollismo franquista, y unas semanas después de que Massiel ganara el Festival de la Canción de Eurovisión con La la la y de las revueltas estudiantiles de Mayo del 68 en Francia. El boom latinoamericano impulsado por la publicación de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, el año anterior, empezaba a renovar el ánimo del mundo editorial. Además, en 1967 el Nobel de Literatura lo había ganado el guatemalteco Miguel Ángel Asturias.

Cartel de José Caballero para la Feria Nacional del Libro de 1951.

1951 – José Caballero

La década de los cincuenta fue recibida con expectación en España, ya con un Francisco Franco con más de diez años en el poder, tras la Guerra Civil. En 1951 el cartel de la feria lo hizo el pintor José Caballero, quien creó la imagen de la literatura como un pilar inamovible. Relacionado con poetas vanguardistas de su tiempo, como Alberti, García Lorca y Neruda, Caballero para quien realizó catorce litografías del poema 'Oceana'.

Cartel para la Feria Nacional del Libro de 1944.

1944 – INLE

Este año de 1944 las casetas de libros volvieron al Paseo de Recoletos tras el paréntesis trágico de la Guerra Civil, 1936-1939, y la posguerra, 1940-1943. Fue rebautizada como Feria Nacional del Libro, su organización recayó en el Instituto Nacional del Libro (INLE). En Europa, la Segunda Guerra Mundial vivía sus últimos momentos. Ese mismo año en Barcelona la revista Destino crearía el Premio Nadal, a la mejor obra inédita que ayudaba a impulsar valores literarios. La primera edición se entregó en enero de 1945. Ese año el galardón lo ganó Carmen Laforet por la novela Nada. Un premio que obtendría mucho prestigio y su impacto se sentiría en todo el ecosistema del libro.

Cartel de Aníbal Tejada para la Feria Nacional del Libro de 1936.

1936 (edición 4) – Aníbal Tejada

La primera edición de la Feria del Libro fue en 1933 como una prolongación de la Semana Cervantina, del 23 al 29 de abril, en el Paseo de Recoletos. La segunda edición ya se llamó feria "nacional e hispano-americana" y era "de diez de la mañana a doce de la noche" y con una oferta muy tentadora: "el panorama más completo de la producción editorial en español". En 1936, un par de meses antes del estallido de la Guerra Civil de España, ganó el concurso de carteles el ilustrador argentino Aníbal Tejada. Su ilustración se usó como portada del catálogo, del que se editaron 15.000 ejemplares. La Guerra Civil empezaría el 17 de julio y suspendería, además, la gran evolución que llevaba la creación artística española. La guerra terminaría el 1 de abril de 1939 con el dictador Francisco Franco en el poder.

Horarios de la 77ª Feria del Libro de Madrid. El horario de la Feria del Libro de Madrid es el siguente: de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.30 horas; y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.30 horas. Toda la programación de la Feria en este enlace.

