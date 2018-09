Democracia y libertad en peligro, cómo protegerlas del fascismo y otros males en 10 libros

Por Santiago Vargas

El mundo surgido después de la Segunda Guerra Mundial empieza a resquebrajarse. La falta de credibilidad de la clase política, la corrupción, la crisis económica y del capitalismo, el aumento de las desigualdades, el terrorismo y las migraciones forzosas han hecho resurgir los populismos de derecha e izquierda, los tics dictatoriales, los brotes de xenofobia y el fantasma del fascismo. La democracia y la libertad están acechadas y corren grandes peligros. Varios libros alertan sobre esta situación tan delicada, y que incluye obras de autores clásicos que cobran vigencia y otras novedades absolutas. Ahí están los textos de autores que van de Hannah Arendt y Umberto Eco a Slavoj Zizek y Noam Chomsky.

WMagazín recomienda algunos títulos que no solo exponen la realidad, sino que invitan a la reflexión y plantean soluciones que estarían en manos de todos. Antes dos pasajes a manera de introducción:

"El fascismo eterno aún nos rodea, aunque lleve traje de paisano. Puede volver en cualquier momento, aunque se disfrace de las formas más inocuas. Nuestro deber es detectarlo, quitarle la máscara y denunciar en voz alta cada una de sus gestas", afirma Umberto Eco en Contra el fascismo(Lumen), que recoge una conferencia que dio en 1995.

En Cómo mueren las democracias los investigadores Steven Levitsky y Daniel Ziblatt (Ariel) señalan lo siguiente:

"Todas las democracias albergan a demagogos en potencia y, de vez en cuando, alguno de ellos hace vibrar al público. Ahora bien, en algunas democracias, los líderes políticos prestan atención a las señales de advertencia y adoptan medidas para garantizar que las personas autoritarias permanezcan marginadas y alejadas de los centros de poder. Frente al auge de extremistas o demagogos, protagonizan un esfuerzo conjunto por aislarlos y derrotarlos. Y si bien la respuesta de las masas a los llamamientos de extremistas reviste importancia, más importante aún es que las élites políticas y, sobre todo, los partidos políticos actúen de filtro. Dicho sin rodeos, los partidos políticos son los guardianes de la democracia".

Tras esta breve explicación de la situación, las siguientes son algunas de las novedades editoriales que investigan, analizan, advierten, reflexionan y plantean soluciones para alejar los peligros que se ciernen sobre la libertad y la democracia:

La libertad de ser libres. Hannah Arendt (Taurus- saldrá en noviembre). Una gran noticia literaria es este ensayo inédito de la filósofa alemana con un tema capital siempre de interés y vigencia: ¿Qué es libertad y qué significa para nosotros? "¿La entendemos solo como ausencia de miedo y restricciones, o acaso la libertad no implica también participación en procesos sociales, con voz política propia, ser escuchado, reconocido y finalmente recordado por otros?", pregunta la editorial. Arendt reconstruye la noción histórica de libertad. En especial de las revoluciones en Francia y América, un punto de inflexión, la primera, un éxito sin concluir la segunda.

El camino hacia la no Libertad. Timothy Snyder (Galaxia Gutenberg). Europa parece no aprender de su reciente pasado de fascismo y autoritarismo que desembocó en tragedia. Snyder alerta sobre estos ascensos en Europa, Rusia y Estados Unidos. Un tema que conoce muy bien como lo reflejó en Sobre la tiranía y Tierras de sangre, pero ahora lo conecta con hechos puntuales "basado en investigaciones y en testimonios personales que revela la verdadera naturaleza de las amenazas que se ciernen sobre la democracia y la legalidad".

Cómo mueren las democracias. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt (Ariel). La fragilidad del sistema democrático se aprecia en estos tiempos con el alza de los populismos. Los profesores Levitsky y Ziblatt, de la Universidad de Harvard, han estudiado durante dos décadas la caída de varias democracias en Europa y Latinoamérica y creen que está en riesgo. Plantean qué podemos hacer para salvar la democracia porque esta se va erosionando en sus diferentes frentes e instituciones. Sugieren salidas en el camino hacia el autoritarismo y los populismos.

Privatizando la democracia. Capitalismo global, política europea y estado español. Jule Goikoetxea Mentxaka (Icaria). La manera y maneras como el capitalismo socava la democracia es analizada con detalle y ejemplos. "No solo se está privatizando la educación, la sanidad y los servicios públicos sino los derechos sociales, los territorios nacionales y los parlamentos". Una mirada internacional y global, pero también nacional a través de un análisis del País Vasco y de Cataluña y las condiciones que los procesos de democratización requieren en esta era global.

Contra el fascismo.Umberto Eco (Lumen). Una de las amenazas latentes después de la Segunda Guerra Mundial es el fascismo. Umberto Eco dio en una conferencia de 1995, titulada El fascismo eterno, catorce claves para aprender a identificar esta amenaza. Este volumen es esa conferencia donde Eco deja claro que no hay que caer en trivialidades con el término, a la vez que brinda instrumentos para mantenerlo a raya para no repetir el pasado. Un aspecto destacado en la reflexión del intelectual italiano es que recuerda que el fascismo no se limita al campo de la política y tiene su base en un sustrato cultural, es decir que el fascismo no es algo venido de Marte y que practican personas ajenas a nosotros y que de nosotros depende que resurja o no.

Fascismo. Una advertencia.Madeline Albright (Paidós). La amenaza del fascismo ha vuelto. La ex Secretaria de Estado de Estados Unidos en la era Bill Clinton rastrea el fascismo en el siglo XX para advertir de su rebrote. El libro "es una llamada a la acción que nos enseña las lecciones que debemos comprender y las preguntas que debemos responder si queremos evitar la repetición de los trágicos errores del pasado".

Antifa. Manual del antifascismo.Mark Bray (Capitán Swing). El movimiento Antifa ha resurgido con fuerza en los últimos meses debido a los continuos brotes de fascismo y políticas de ultraderecha en Estados Unidos y algunas regiones de Europa. Su objetivo es denunciar esta situación y apoyar y promover políticas opresivas sobre esas comunidades atacadas por el fascismo. Mark Bray, historiador y exorganizador de Occupy Wall Street, ha hecho una investigación detallada sobre la historia del antifascismo. Bray apoya su estudio en entrevsitas con antifascistas de todo el mundo y detalla las tácticas del movimiento.

El craj de la desesperanza. Crónicas del año en que actuamos peligrosamente.Slavoj Zizek (Anagrama-saldrá en octubre). Como dijo Barack Obama, Donal Trump no es la causa sino la consecuencia. El filósofo, sociólogo y crítico cultural esloveno disecciona este presente en lo político, económico y social bajo la progresiva sombra del presidente de Estados Unidos. Para Zizek el auténtico coraje no se basa en imaginar una alternativa a la crisis de nuestro paraíso capitalista global, sino en aceptar el hecho de que no existe ninguna alternativa clara.

Malestar global. Noam Chomsky. Traducción de Magdalena Palmer (Sexto Piso). En el formato de entrevistas, el polémico intelectual estadounidense expone sus reflexiones. Analiza los puntos que cree más acuciantes e impostergables: el cambio climático, la democracia, la carrera armamentista, el ascenso del Estado Islámico, el alcance del Estado policial que se ha instrumentado en el ciberespacio, el malestar social ante políticas económicas... Chomsky recuerda que "está en nuestras manos concienciarnos para comenzar un cambio radical a través de gestos pequeños y cotidianos".

Desobedecer. Frédéric Gros (Taurus-saldrá en octubre). "¿Por qué desobedecer? Basta con tener ojos en la cara. La desobediencia está tan justificada, es tan normal, que lo que choca es la falta de reacción, la pasividad". Gros aboga por el derecho a la libertad y la libertad incluye ir contra el conformismo, la resignación y la inercia. Busca que la sociedad reaccione y la invita a ser más partícipe de los procesos democráticos. Recuerda que transgredir puede ser necesario. Así de claro y directo empieza Gros su libro:

"Recojo aquí, a modo de preámbulo —paradójico—, la provocación de Howard Zinn: el problema no es la desobediencia, el problema es la obediencia. En la que reverbera la frase de Wilhem Reich: 'La verdadera cuestión no es saber por qué se rebela la gente, sino por qué no se rebela'.

Sobran motivos para no aceptar el estado actual del mundo, su curso catastrófico. Desgranarlos todos resultaría una letanía de desastres. Aquí solo me referiré a tres o cuatro motivos poderosos que deberían haber provocado nuestra desobediencia hace ya tiempo y seguir provocándola hoy porque, al alcance de la vista está, no han hecho más que agravarse.

Y, sin embargo, no pasa nada; nadie o casi nadie se subleva".

