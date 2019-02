Diccionario contra el ruido opinativo e incendiario, según escritores, artistas e intelectuales

Por Winston Manrique Sabogal

Hay nueva contaminación: la contaminación opinativa. Es el resultado de la estridencia, el ruido, la bullaranga, la exageración y las palabras usadas para atizar que convierten la armonía y la conversación global en crispación y desinformación.

WMagazín ha invitado a trece escritores, artistas, editores, intelectuales y promotores de cultura a elegir o rescatar una palabra o concepto que se debería practicar en estos tiempos del ruido y explicar por qué. Ellos han creado la base para un Diccionario contra el ruido opinativo e incendiario. Te invitamos a que participes y tu palabra o concepto lo incluyas en la sección de Comentarios al final del artículo.

Las palabras elegidas son los pilares que siempre los filósofos y sociólogos han tomado como básicas para el mejor desarrollo del individuo y por ende de la sociedad y su progreso: Educación, Empatía, Responsabilidad, Serenidad...

Hace casi cuatro siglos, Baltasar Gracián (1601-1658) decía:"De la gran sindéresis. Es el trono de la razón, base de la prudencia, que en fe della cuesta poco el acertar [...] Todas las acciones de la vida dependen de su influencia, y todas solicitan su calificación, que todo ha de ser con seso. Consiste en una conatural propensión a todo lo más conforme a la razón, casándose siempre con lo más acertado".

Siguiendo los pasos de Gracián, las trece palabras y conceptos elegidos por los creadores son:

Discreción

"Porque si de un lado el diccioanrio la define como circunspección, reserva, capacidad para mantener una información en el círculo que le corresponde, sin extenderla indebidamente, de otro, y me interesa aún más, es una palabra que designa un acontecimiento o un juicio acertado sobre cuestiones prácticas (discreto viene de discernimiento) y al mismo tiempo una habilidad para tratarlas oportunamente, un tacto, una prudencia y una sensatez. El discreto es una figura muy elogiada por Cervantes y Baltasar Gracián le dedicó todo un tratado en 1646. Y, naturalmente, sería de lo más conveniente para el gobierno de los negocios que hoy nos tiene tan convulsionados": Javier Gomá Lanzón, filósofo, escritor y director de la Fundación Juan March.

Educación

"Hay que volver y rescatar el principio básico de la educación. Es necesario en todos los ámbitos porque las formas son importantes y ahí entra el respeto": Chus Visor, editor de Visor Libros.

Empatía

"Cada vez se hace más necesario mirar al otro y tratar de comprenderlo. Intentar conocerlo. Ponernos en el lugar del otro para lograr esa empatía que es necesaria": Antonio Gamoneda, poeta y Premio Miguel de Cervantes.

Escepticismo

"No incurrir en la credulidad sentimental que excita la mercancía política. Someterla a un severo discernimiento crítico": Basilio Baltasar, Director de las Conversaciones Literarias de Formentor.

Leer

"Para tomar decisiones hay que comprender, y para comprender, tomar distancia, analizar con objetividad, no hay mejor vehículo que el de la lectura, el de los libros. Aportan ideas, comprensión, capacidad de discernimiento e inspiración. No hay persona más manipulable que una persona desinformada": Pilar Adón, poeta, narradora y editora de Impedimenta.

Memoria

"Memoria antigua y reciente. Memoria de logros y fracasos, de avances y derrotas; de tragedias, crímenes y destierros, y también de legislaciones que mejoran nuestras vidas. La desmemoria voluntariamente practicada convierte en irracional la vida política. Si todos recordáramos a Tucídides, sabríamos en nombre de qué y de quiénes se libran realmente todas las guerras del mundo": Aurora Luque, poeta.

Pragmatismo virtuoso

"El pragmatismo no es necesariamente una claudicación, es una virtud. Asociarlo con derrota o resignación es una actitud adolescente, y, por tanto, tóxica": Jordi Gracia, ensayista, historiador, escritor y crítico literario.

Prudencia

"Abogaría por la PRUDENCIA, una virtud que defendía ya Aristóteles y que ha tenido defensores en todas las épocas desde que cultivamos el humanismo, y que hoy en día parece irremisiblemente expulsada de la arena política e ideológica":Pau Centellas, de la Agencia Literaria Silvia Bastos y presidente de Adal (Asociación de Agencias Literarias de España).

Razón

"Razón' porque la razón está íntimamente unida a la facultad más humana, la meditación y el habla y ambas cosas suponen discernir e intentar entender y ponderar los elementos, algo necesario en un mundo especialmente desquiciado y aunque algunas escuelas de sociólogos, a mi juicio no muy brillantes, hablan de los 'monstruos' que produce la razón, siempre he creído que la sinrazón produce más monstruos y es una monstruosidad en sí misma. En coherencia con lo anterior hay dos libros con los que me relajo y descanso porque es un ejercicio magnífico del uso de la razón es la Apología de Sócrates y El Critón, ambos de Platón": Antonio María Ávila,secretario de la Federación de Gremio de Editores de España (FGEE).

Responsabilidad

"Creo que la palabra que yo destacaría es responsabilidad. El momento es crucial para nuestro país, si queremos un país justo, que avane en igualdad, derechos sociales, libertad, hermandad...": Ángeles Mora, poeta.

Serenidad

"La serenidad lleva a tener un diálogo entre todas las fuerzas políticas. Aunque se sabe que manifestaciones como las del día 9, por ejemplo, no son muy con convincentes. Se debe, debemos, defender la democracia que tanto costó que naciera": Carmen Calvo, artista.

Silencio y Empatía

"Sin más": Jorge Herralde, fundador de la editorial Anagrama.

Solidaridad

"La gente se ha olvidado en estos tiempos de una palabra y actitud básica como la solidaridad. Ya no hay la solidaridad de otros tiempos y es fundamental para la convivencia": Frederic Amat, artista y escritor.

Los consejos de Gracián

Baltasar Gracián consideraba fundamental ajustarce a la verdad: "Nunca exagerar. Gran asunto de la atención, no hablar por superlativos, ya por no exponerse a ofender la verdad, ya por no desdorar su cordura. Son las exageraciones prodigalidades de la estimación, y dan indicio de la cortedad del conocimiento y del gusto. Despierta vivamente a la curiosidad la alabança, pica el deseo, y después, si no corresponde el valor al aprecio, como de ordinario acontece, rebuelve la expectación contra el engaño y despícase en el menosprecio de lo celebrado y del que celebró. Anda, pues, el cuerdo mui detenido, y quiere más pecar de corto que de largo. Son raras las eminencias: témplese la estimación. El encarecer es ramo de mentir, y piérdese en ello el crédito de buen gusto, que es grande, y el de entendido, que es mayor".

Y pensado lo pensado y con las palabras justas, gracián recordaba lo esencial de las formas en que debían expresarse: "La realidad y el modo. No basta la substancia, requiérese también la circunstancia. Todo lo gasta un mal modo, hasta la justicia y razón. El bueno todo lo suple: dora el no, endulça la verdad y afeita la misma vejez. Tiene gran parte en las cosas el cómo, y es taúr de los gustos el modillo. Un vel portarse es la gala del vivir, desempeña singularmente todo buen término".

Y a estas y otras palabras, WMagazín suma otros conceptos en la voz de Gracián reunidos algunos en Oráculo manual y arte de la prudencia:

"Hombre de entereza. Siempre de parte de la razón, con tal tesón de su propósito, que ni la passión vulgar, ni la violencia tirana le obliguen jamás a pisar la raya de la razón. Pero ¿quién será este Fenis de la equidad?, que tiene pocos finos la entereza. Celébranla muchos, mas no por su casa; síguenla otros hasta el peligro; en él los falsos la niegan, los políticos la dissimulan. No repara ella en encontrarse con la amistad, con el poder, y aun con la propria conveniencia, y aquí es el aprieto del desconocerla. Abstrahen los astutos con metafísica plausible por no agraviar, o la razón superior, o la de estado; pero el constante varón juzga por especie de traición el dissimulo; préciase más de la tenacidad que de la sagacidad; hállase donde la verdad se halla; y si dexa los sugetos, no es por variedad suya, sino dellos en dexarla primero".

"No ser intratable. En lo más poblado están las fieras verdaderas. Es la inaccessibilidad vicio de desconocidos de sí, que mudan los humores con los honores. No es medio a propósito para la estimación començar enfadando. ¿Qué es de ver uno destos mostros intratables, siempre a punto de su fiereça impertinente? Entran a hablalles los dependentes por su desdicha, como a lidiar con tigres, tan armados de tiento quanto de rezelo. Para subir al puesto agradaron a todos, y en estando en él se quieren desquitar con enfadar a todos. Aviendo de ser de muchos por el empleo, son de ninguno por su aspereza o entono. Cortesano castigo para éstos: dexarlos estar, hurtándoles la cordura con el trato".

"Atención al informarse. Vívese lo más de información. Es lo menos lo que vemos; vivimos de fe agena. Es el oído la puerta segunda de la verdad y principal de la mentira. La verdad ordinariamente se ve, extravagantemente se oye; raras vezes llega en su elemento puro, y menos quando viene de lejos; siempre trae algo de mixta, de los afectos por donde passa; tiñe de sus colores la passión quanto toca, ya odiosa, ya favorable. Tira siempre a impressionar: gran cuenta con quien alaba, mayor con quien vitupera. Es menester toda la atención en este punto para descubrir la intención en el que tercia, conociendo de antemano de qué pie se movió. Sea la reflexa contraste de lo falto y de lo falso".

***

