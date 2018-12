Libros para entender la realidad de los migrantes mexicanos y centroamericanos en la frontera con EE UU

Por Santiago Vargas

La marcha de millares de centroamericanos que ha recorrido este otoño el subcontinente hasta la frontera de México con Estados Unidos que espera en las líneas de paso, la deportación de menores de edad de Estados Unidos, la amenaza de su presidente Donald Trump de cerrar la frontera y aplicar políticas más duras y la polémica continuación del muro que divide a los dos países, mientras agita la hispanofobia y la discriminación a determinados grupos de migrantes no solo tensa la situación política y social, sino que obliga a una mirada sobre las raíces del aumento de la inmigración centroamericana y mexicana.

Una problemática vista por WMagazín a través de varias novelas, crónicas y ensayos recientes que levantan una cartografía sobre esta realidad entre México y Estados Unidos y también de la vida que les espera a esas personas dentro del país y la situación social de sus lugares de origen.

Estados Unidos hecho con personas de todo el mundo. Primero de Europa, luego de África, en condición de esclavos, luego de Asia y, en el último medio siglo, de latinoamericanos. Colombianos, salvadoreños, nicaragüenses, cubanos y, sobre todo, mexicanos quienes eran, por otra parte, los dueños del sur de aquel país. Ellos son la fuerza laboral, están en la base de la economía estadounidense. Pese a ello son invisibles para las instituciones oficiales y para las políticas generales, salvo cuando les conviene citarlos y suele ser como arma arrojadiza.

Los libros elegidos por WMagazín ayudan a entender la problemática. Presentamos nueve títulos con una breve reseña y un fragmento de la obra de:

Ahora me rindo y eso es todo, de Álvaro Enrigue (Anagrama).

Contra Trump. Panfleto urgente , de Jorge Volpi (Debate).

Honduras a ras de suelo. Crónicas desde el país más violento del mundo, de Alberto Arce (Ariel).

La casa de los ángeles rotos, de Alberto Urrea (AdN).

La línea se convierte en río. Una crónica de la frontera, de Francisco Cantú (Debate)

Los niños perdidos. Un ensayo en cuarenta preguntas, de Valeria Luiselli (Sexto Piso).

Mexicanos al grito de Trump. Historias de triunfo y resistencia, de Eileen Truax (Booket).

Oye, Trump. Propuestas y acciones en defensa de los migrantes en Estados Unidos, de Andrés Manuel López Obrador (Planeta).

Yo tuve un sueño. El viaje de los niños centroamericanos a Estados Unidos, de Juan Pablo Villalobos (Anagrama).

Las siguientes son las reseñas de los libros:

'Ahora me rindo y eso es todo', de Álvaro Enrigue (Anagrama)

"La historia como es: triste. Eso es todo, América". Esta frase de Ahora me rindo y eso es todo, que son, a su vez, las palabras de rendición del legendario indio Gerónimo, recogen parte del corazón de la novela de Álvaro Enrigue al anidar allí rutas del pasado, del presente y del futuro allí narradas. Un gran fresco sobre la creación de un territorio sembrado y cruzado de violencia, de cuando Nuevo México era mexicano y luego estadounidense, pero que antes y durante fue territorio apache. La novela de Enrigue enfrenta la Historia de esas tierras con más historias a su alrededor pero en cuyo centro están Gerónimo, Camila y el militar Zuloaga, mientras en Nueva York un escritor mira desde el hoy ese ayer que no termina de irse en una narración de aliento épico.

Fragmento: "Janos todavía existe, con su templo y su alcaldía, pero sin goteras. Esa guerra, la guerra contra todos los apaches, sí la ganamos, aunque preferimos no recordarla porque nos da vergüenza. Janos está hoy en Chihuahua, México. Esta historia empieza en las praderas que agobian al pueblo. Un lugar al que llega tan poca gente que todavía hay bisontes americanos. Hay que poner las montañas azules en la distancia remota, los muros de piedras sin cemento separando ranchos de vacas que cada tantos años se mueren de sed porque hubo sequía".

Ahora me rindo y eso es todo. Álvaro Enrigue (Anagrama)

'Contra Trump. Panfleto urgente', de Jorge Volpi (Debate)

Tan pronto Donald Trump fue elegido presidente de Estados Unidos, Jorge Volpi escribió un panfleto-retrato lúcido sobre el mandatario estadounidense y sus políticas populistas y discriminatorias que alertaban sobre cómo enfrentar su oscura sombra. El subtítulo, Panfleto urgente no se quedaba solo en ese presente y futuro inmediato sino que Volpi supo ver mucho más allá. El escritor mexicano también aprovecha para señalar la hipocresía de regiones como Europa que cuestionan a Trump mientras ellos hacen políticas parecidas. Trump, venía, y viene a decir Volpi, lo que hace es dar carta de naturaleza y visibilidad a lo que muchos piensan y no dicen en voz alta, y más que eso, da vía libre a que la gente, la sociedad, haga lo mismo.

Fragmento: "Las épocas de zozobra económica y política son propicias para que figuras dotadas con una retórica expansiva, un don para manipular a las masas y una imagen de rebeldes o outsiders recojan la ansiedad de amplios sectores de la población, se asuman como sus paladines y asalten el poder presentándose como sus salvadores. Ocurrió en la Italia de los años veinte y la Alemania de los treinta del siglo pasado y, más cerca de nosotros, en Ecuador o Venezuela. Lo extravagante aquí es que, si bien no se atrevió a reformar drásticamente el sistema, Barack Obama consiguió estabilizar la economía y revertir un poco la desigualdad acentuada en decenios de gobiernos neoliberales".

'Honduras a ras de suelo. Crónicas desde el país más violento del mundo', de Alberto Arce (Ariel)

Este libro son crónicas e investigaciones a fondo sobre la realidad de Honduras, el país donde empezó la caravana que busca llegar a Estados Unidos. Un retrato crudo sobre el resultado de una historia en la que intervienen muchos factores externos a los hondureños aunque son ellos quienes padecen todo y algunos lo refuerzan. Alberto Arce es un periodista corresponsal en Honduras que ha vivido la creciente vorágine de violencia del país. Sus textos no se limitan a a describir o crear un cuadro, sino que dan contexto a cada situación, ayuda entender cómo y por qué parecen suceder las cosas. Casi una veintena de crónicas en las cuales se entra en una sociedad y se ve a sus responsables que van desde el gobierno nacional hasta los gobiernos extranjeros y la propia población. En el arranque de Honduras a ras de suelo ya se sitúa al lector: "En los últimos cincuenta años, los centroamericanos han vivido 12 golpes de Estado, una revolución triunfante y dos fracasadas, cuatro guerras declaradas, un genocidio, una invasión estadounidense, 18 huracanes y ocho terremotos. A los 320 mil muertos de las guerras de los ochenta se les suman 180 mil homicidios. La mayor parte en Honduras, donde han muerto más de 55 mil personas asesinadas en la última década".

Fragmento: "Honduras, un país donde asesinan a una mujer cada 20 horas; donde jóvenes sicarios ejecutan a los taxistas que no logran reunir las 20 mil lempiras que les exigen los extorsionadores; donde la policía puede matar a golpes a un adolescente, donde los políticos regalan ataúdes en sus campañas".

Honduras a ras de suelo. Crónicas desde el país más violento del mundo.Alberto Arce (Ariel).

'La casa de los ángeles rotos', de Alberto Urrea (AdN)

Esta novela muestra una parte del ADN indiscutible de Estados Unidos y que algunos quieren negar: los migrantes mexicanos y centroamericanos son parte ya indisoluble de ese país. Pocas veces uno de los libros del año en Estados Unidos y México es tan premonitorio, oportuno y revelador: la historia de una familia estadounidense que es de México:La casa de los ángeles rotos(ADN), de Luis Alberto Urrea. Justo ahora con el conflicto de los inmigrantes centroamericanos en Estados Unidos cuyo presidente, Donald Trump, amenaza con cerrar la frontera con México. Nacido en Tijuana, en 1955, de padre mexicano y madre estadounidense, aunque Urrea es más reconocido como escritor de la frontera él está "interesado en los puentes, no en las fronteras". Urrea es un autor mexicano-estadounidense cuya novela The New York Times acaba de incluir entre los cien libros más notables de 2018, y junto a Mario Vargas Llosa son los dos únicos autores de origen hispanohablante en la famosa lista.

Fragmento: "Sus patrones nunca pudieron saber que él había sido uno de los muchos pioneros que habían recorrido esos terri­torios. Su abuelo don Segundo había llegado a California después de la Revolución Mexicana, cruzando la frontera en Sonora sobre un famoso semental alazán al que llamaban el Tuerto, porque un francotirador le había volado un ojo. En esa ocasión condujo a su mujer herida a Yuma para que la socorrieran los cirujanos gringos. Se alojó en una casa de adobe abrasadora tan cerca de la prisión regional que le llegaban los olores y los gritos que salían de las celdas. Más tarde, Segundo robó una carreta y llevó a su mujer hasta California para intentar enlistarse como soldado de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Había aprendido a matar mientras luchaba contra el general Huerta, y hacía bien su trabajo. Además había aprendido a odiar a los alemanes tras ver a los asesores militares de Baviera con sus horrendos cascos picudos cuando enseñaban a las tropas de Porfirio Díaz a utilizar las ametralla­doras enfriadas por aire contra los habitantes del valle del Yaqui".

La casa de los ángeles rotos. Luis Alberto Urrea. Traducción de David Toscana (AdN).

'La línea se convierte en río. Una crónica de la frontera', de Francisco Cantú (Debate)

Alguien que estuvo dentro del sistema patrullando la frontera entre México y Estados Unidos, que vio tantas esperanzas destrozadas, que supo de la discriminación, de la xenofobia, de la angustia de los seres humanos por alcanzar un sueño, de los sueños que deben cruzar un río, un desierto y a hombres hostiles sabe de lo que habla cuando habla de aquel territorio donde millares de personas se juegan la vida. Francisco Cantú desbarata con La línea se convierte en río la política, la retórica y los clichés de los dirigentes, de los medios de comunicación y de la gente que habla de oídas.

Fragmento: "Ya en el parque, mi madre y yo aguardamos en el centro de visitantes mientras una mujer uniformada, plantada detrás del mostrador de la recepción, atendía a una pareja de visitantes y les explicaba pacientemente las tarifas de acampada y las distintas rutas de excursión. Cuando la pareja se alejó del mostrador, la mujer nos vio y una enorme sonrisa iluminó su rostro. Se apresuró a llegar hasta donde estábamos y extendió los brazos para abrazar a mi madre. Luego dio un paso hacia atrás y me miró con incredulidad. Ay, mijo, la última vez que te vi eras de este tamaño. Bajó su mano a la altura de sus rodillas. ¿Siguen viviendo en Arizona?, nos preguntó. Sólo mi mamá, respondí, yo me fui a estudiar a Washington. Los ojos de la mujer se abrieron como platos".

La línea se convierte en río. Una crónica de la frontera, de Francisco Cantú (Debate)

'Los niños perdidos. Un ensayo en cuarenta preguntas', de Valeria Luiselli (Sexto Piso)

Valarie Luiselli publicó este libro de voces en 2016. Ya entonces alertó del problema de la deportación de los menores de edad en Estados Unidos. Los niños perdidos es una narración-testimonio-documento que cuenta la realidad de los menores inmigrantes en Estados Unidos y los laberintos jurídicos estadounidenses. Luiselli fue, en Nueva York, una de las intérpretes de muchos de estos menores ante el cuestionario que se les hace para tratar de establecer su situación a partir de la llamada "crisis migratoria" de 2014. Los niños perdidos es una obra testimonial en la cual la escritora mexicana pone en el centro las sesiones con los menores (lo humano, lo jurídico y lo político) y a su alrededor, o de manera paralela, hace avanzar el relato con episodios de su viaje en carro con su esposo y su hija a la frontera con México para ver cómo se desarrolla una situación de retención masiva de inmigrantes o sus reflexiones diarias una vez terminados sus servicios como intérprete o a través de sus alumnos en clase

Fragmento: "¿Por qué viniste a los Estados Unidos?'. Las respuestas de los niños varían, aunque casi siempre apuntan hacia el reencuentro con un padre, una madre o un pariente que emigró. Otras veces, tiene que ver no con la situación a la que llegan sino con aquella de la que tratan de escapar: violencia, persecución y coerción a manos de pandillas y bandas criminales, abuso mental y físico, trabajo forzoso. No es tanto el sueño americano lo que los mueve, sino la aspiración de despertarse de la pesadilla en que muchos nacieron".

'Mexicanos al grito de Trump. Historias de triunfo y resistencia', de Eileen Truax (Booket)

La gran mayoría de personas no sale de su región o de su país a buscarse la vida fuera por capricho. Hay una necesidad: económica, política, de justicia, pobreza... En resumen, vivir o sobrevivir. Y, sin embargo, esas personas que van con sus miedos encima el entorno al que llegan los suele estigmatizar o ver con cuidado. Eileen Truax relata trece historias que destruyen el estigma sobre los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.

Fragmento: "¿En qué momento una persona que busca un futuro profesional, la cura para una extraña enfermedad o simplemente la garantía de tener un plato en la mesa se convierte en un delincuente? ¿En qué momento acaba la persona y comienza el prejuicio? Tal vez cuando sus historias quedan en el olvido".

Mexicanos al grito de Trump. Historias de triunfo y resistencia. Eileen Truax (Booket)

'Oye, Trump. Propuestas y acciones en defensa de los migrantes en Estados Unidos', de Andrés Manuel López Obrador (Planeta)

Ahora como nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador tiene la oportunidad de cumplir buena parte de lo escrito en este libro cuyo subtítulo lo dice todo: Propuestas y acciones en defensa de los migrantes en Estados Unidos. Acaba de asumir la presidencia en un momento crítico para el país en sus relaciones con Estados Unidos donde los migrantes son tema fundamental.

Oye, Trump, es el resultado de las visitas de López Obrador a varias ciudades estadounidenses donde los migrantes viven una situación difícil, sobre todo desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Una situación muy compleja porque son los migrantes latinoamericanos, y con un alto porcentaje de mexicanos, los que ayudan al sostenimiento de la base de la economía.

Oye, Trump. Propuestas y acciones en defensa de los migrantes en Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador (Planeta)

'Yo tuve un sueño. El viaje de los niños centroamericanos a Estados Unidos', de Juan Pablo Villalobos (Anagrama)

Juan Pablo Villalobos ha creado una procesión de voces de niños y niñas invisibles de Centroamérica que partieron desde sus países hasta Estados Unidos entre 2011 y 2014. El escritor reconstruye el testimonio de diez menores que cruzaron sin papeles la frontera entre México y EE UU. Es una cartografía del miedo, la tenacidad, la ilusión y hasta la ingenuidad de un grupo de menores que personifica las estadísticas y las noticias. Es el presente errante pero ellos son la prueba de un problema mayor y más hondo: la miseria, la injusticia, la falta de oportunidades que los impulsa a partir y buscarse la vida lejos de su hogar. Villalobos toma el tono de esas vidas y las conserva para crear una crónica coral con historias distintas pero iguales. Periodismo comprometido tocado por la literatura sin alterar la verdad. Un libro necesario.

Fragmento: "No se puede saber muy bien qué hora es cuando estás en la hielera. Ni si es de noche o de día. La hielera es la celda a la que te meten después de que te agarra migración. Le dicen hielera porque es un cuarto donde hace mucho frío y lo único que te dan para cubrirte es una cobija como metálica. Cuando me encerraron ya no había espacio para poderme sentar, para poderme acostar a dormir, porque ya todas las muchachas estaban durmiendo acostadas en el piso y no había más lugar".

Yo tuve un sueño. El viaje de los niños centroamericanos a Estados Unidos. Juan Pablo Villalobos (Anagrama).

