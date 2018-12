Los mejores 18 libros del año 2018, por géneros literarios, para WMagazín

Por Winston Manrique Sabogal

Entre lo político, el pulso del presente y los mundos desbordantes de imaginación para contar historias se sitúan los libros elegidos por WMagazín como los más destacados de 2018. La preocupación de los escritores por el resquebrajamiento de la democracia y las grietas que parecen abrirse en el mundo se expresan en los diferentes géneros literarios: desde Steven Pinker por recordar la importancia de defender los valores de la Ilustración y Samanta Schweblin por alertar sobre los riesgos de las relaciones del ser humano con la tecnología al buscar consuelo en la compañía de mascotas manejadas a control remoto, hasta el autorretrato poético de William Ospina y la antología con nuevos narradores latinoamericanos.

Y casi todos ellos es el triunfo de la poesía, de la mirada poética y la pasión de sus autores.

La selección de los mejores 18 libros de 2018 tiene la misma estructura del año pasado basada en las reseñas: tres libros por encima de todos y luego dos títulos por cada género literario, el cual a su vez presenta otros tres libros pero sin reseña. Los géneros están presentados en orden alfabético al igual que las obras: Cuento, Ensayo, Ensayo cultural y literario, Hallazgos, Novela en español, Novela Gráfica, Novela traducida al español, Poesía y Primera persona.

Antes de mencionar los 18 mejores libros de 2018, señalamos cuáles son los tres libros que destacan de todos ellos para WMagazín, en orden alfabético:

Amores , de Leonor de Recondo (Minúscula): Por recordar el arte de narrar y por la delicadeza con que la novelista francesa aborda un tema común a todos como el amor, pero aquí expuesto en circunstancias difíciles con un lenguaje que involucra al lector en la intimidad, complicidad y temores de lo allí contado. Y con ello crea un fresco de la sociedad de la época.

Este año WMagazín ha creado un apéndice con obras clásicas y maestras con sus nuevas traducciones en muy buenos volúmenes. Se trata de Cantos, de Ezra Pound (Sexto Piso); Devociones y Duelo por la muerte,de John Donne (Navona); Divina Comedia,de Dante Algheri (Acantilado); Fausto, de Goethe, ilustrado por Miquel Barceló (Galaxia Gutenberg); y Poesías completas, 2, de T. S. Eliot (Visor). Estas obras fuera de serie tendrán un artículo especial el próximo fin de semana para despedir el año y recibir el 2019.

Ahora sí, estos son Los mejores 18 libros de 2018 para WMagazín:

CUENTO

Siete cuentos morales, de J. M. Coetzee:

J. M. Coetzee es un clásico vivo. En este volumen de cuentos vuelve a Elizabeth Costello, su alter egofemenino con su voz potente y nítida que mira la cotidianidad invisible de nuestros actos hechos de ideas, prejuicios y afectos que repercuten en la sociedad y el mundo. Una lectura que pone al lector frente a su propio yo y realidad y lo llama a la reflexión para reducir esas pequeñas o grandes inmoralidades que contaminan la vida y la convivencia en armonía. Cada frase en su sitio para ir metiendo al lector de lleno en la historia. Coetzee siempre interesante en su forma y en su fondo.

Siete cuentos morales. J. M. Coetzee. Traducción de Elena Marengo (Literatura Random House – El Hilo de Ariadna).

Puedes ver a Coetzee leer su cuento El perro, en un vídeo exclusivo de WMagazín, en este enlace.

Todos los cuentos, de Clarice Lispector:

Lispector está en boca de muchos y en la lectura de pocos. Es el momento de reencontrarse o conocer a esta escritora brasileña con estos 84 cuentos. Un pretexto perfecto para entrar en ese mundo de historias más o menos conocidas, reconocidas o vividas por todos pero que en sus palabras guardan algo debajo, las cubre una sombra entre el misterio y la inquietud y la curiosidad por saber qué pasa en la cabeza de sus personajes, por ejemplo. Clara, y a veces enigmática, pero hechizante. "El de Clarice Lispector es un arte que nos hace desear conocer a la mujer; y ella es una mujer que nos hace querer conocer su arte. Este libro ofrece una visión de ambas: un retrato inolvidable en y a través de su arte, de esa gran figura en toda su trágica majestad", dice con acierto en el prólogo Benjamin Moser su gran biógrafo.

Todos los cuentos. Clarice Lispector Traducción de Elena Losada, Cristina Peri Rossi, Juan García Gayo, Marcelo Cohen, Mario Morales (Siruela).

Lee su cuento El triunfo en este enlace.

Puedes leer un pasaje de su biografía publicada por WMagazín en el siguiente enlace: Las fascinantes vida y escritura de una esfinge llamada Clarice Lispector.

Tras los destacados Siete cuentos morales, de Coetzee, y Todos los cuentos, de Lispector, la lista de cinco volúmenes de cuentos la completan:

Fábulas irónicas.Juan Eduardo Zúñiga (Nórdica Libros).

Mudar de piel. Marcos Giralt Torrente (Anagrama). Puedes ver a Giralt Torrente leer en vídeo uno de sus cuentos en este enlace.

Mundo extraño.José Ovejero (Páginas de Espuma).

ENSAYO

Cómo mueren las democracias, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt:

El pasado está aquí para mostrarnos que las fisuras de la democracia no han surgido de la noche a la mañana y que todos somos corresponsables. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt recuerdan que la igualdad y los derechos empezaron a florecer en la segunda mitad del siglo XX hasta que se toparon con otra realidad.

"Todas las democracias albergan a demagogos en potencia y, de vez en cuando, alguno de ellos hace vibrar al público. Ahora bien, en algunas democracias, los líderes políticos prestan atención a las señales de advertencia y adoptan medidas para garantizar que las personas autoritarias permanezcan marginadas y alejadas de los centros de poder. Frente al auge de extremistas o demagogos, protagonizan un esfuerzo conjunto por aislarlos y derrotarlos. Y si bien la respuesta de las masas a los llamamientos de extremistas reviste importancia, más importante aún es que las élites políticas y, sobre todo, los partidos políticos actúen de filtro. Dicho sin rodeos, los partidos políticos son los guardianes de la democracia".

Cómo mueren las democracias. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. Traducción de Gemma Deza Guil (Ariel).

Diccionario de la memoria colectiva, dirigido por Ricard Ninyes:

Esta es una obra clave en estos tiempos donde la Historia y la verdad quieren falsearse y crear un mundo paralelo y manipulado. Ese mismo mundo lleno de ruido y estridencia y de opiniones por todas partes que tienden a banalizarlo todo moviendo los cimientos de los hechos y la verdad. ElDiccionario de la memoria colectiva, dirigido por Ricard Vinyes, y editado por Gedisa, es una obra colectiva importante porque hace una aproximación a hechos históricos, conceptos, expresiones e ideas sobre los hechos del pasado, las relaciones establecidas con este y su presencia en el imaginario colectivo para ponerlo a dialogar con las políticas de la memoria.

Cerca de doscientos investigadores de diferentes instituciones internacionales analizan conceptos fundamentales de la memoria colectiva y los explican con claridad y hondura. Una manera de establecer el diálogo necesario entre la sociedad y su memoria que recuerda que esta siempre está en proceso de construcción. Un libro necesario en estos tiempos para volver a colocar todo en su sitio.

Tras los destacados Cómo mueren las democracias, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt; y Diccionario de la memoria colectiva, la lista de cinco Ensayos la completan:

El camino hacia la no libertad. Timothy Snyder (Galaxia Gutenberg).

Mujer y Poder. Un manifiesto. Mary Beard (Crítica).

Una lección olvidada. Viaje por la historia de Europa. Guillermo Altares (Tusquets). Puedes leer un pasaje del libro en este enlace.

ENSAYO CULTURAL Y LITERARIO

En defensa de la Ilustración. Por la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso, de Steven Pinker:

Es un libro oportuno por el tema y el despliegue erudito y razonado de Pinker sobre la importancia de mantener los logros de la Ilustración para seguir evolucionando y conviviendo en armonía; ello escrito de una manera clara y amena que invita a la reflexión y nos pone alerta sobre las grietas del mundo.

Por diferentes motivos y corrientes, los principios y valores de la Ilustración son menoscabados, cuando no atacados directamente. Principios, valores e ideas sobre las que se levanta la sociedad moderna en la cual buscan convivir en armonía la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso. Igualdad y respeto, derechos y deberes. La Ilustración es atacada a pesar, o por eso mismo, de ser una de las principales conquistas del ser humano que estableció un nuevo orden para vivir y convivir mejor. Steven Pinker recuerda los pilares de la Ilustración que cambiaron el mundo y lo lanzaron a la modernidad en aras de una mejor sociedad con mejores personas y ciudadanos en una mejor convivencia. Un análisis interesante y que vale la pena conservar y difundir y no olvidar.

En defensa de la Ilustración. Por la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso, de Steven Pinker (Paidós).

Lee un pasaje de este ensayo publicado en WMagazín: Por qué la Ilustración debe continuar como guía del ser humano.

Otra Cataluña. Seis siglos de cultura catalana en castellano, de Sergio Vila-Sanjuán:

Es extraño pero este tema no estaba escrito. Y ha llegado en el mejor momento para arrojar luz sobre un aspecto crucial en la historia de España y Cataluña, sobre un hilo que siempre ha estado y estará: la cultura y su retroalimentación. Porque no todo es política, porque la cultura es pilar de la sociedad aunque no se quiera reconocer como lo expresa en esta investigación Sergio Vila-Sanjuán en Otra Cataluña. Seis siglos de cultura catalana en castellano.

El escritor y periodista recuerda que esta comunidad ha sido modelada, en parte, por la lengua española y su industria editorial. El libro invita al diálogo y reivindica la tradición bilingüe y multicultural de Cataluña no como una amenaza sino como elementos aliados. Un libro tanto para catalanes como españoles y de cualquier nacionalidad que quiera aproximarse a uno de los pilares esenciales de Cataluña y su cultura. Una obra muy documentada, didáctica, amena y que invita a querer saber más. Está apoyada en una estructura de capítulos breves, rápidos y hondos que se pueden leer de manera individual dando agilidad al ensayo.

Tras los destacados En defensa de la Ilustración y Otra Cataluña, la lista de cinco Ensayo cultural y literario la completan:

Edgar Allan Poe. Ensayos completos I (Páginas de Espuma). Puedes leer un pasaje del ensayo en este enlace de WMagazín.

El alma del mar. Philip Hoare. Traducción de Joan Eloi Roca (Ático de los Libros). WMagazín publicará la entrevista con Hoare en enero.

Las palabras primas. Fernando Iwasaki (Páginas de Espuma). Puedes leer un avance exclusivo en WMagazín en este enlace.

HALLAZGOS LITERARIOS

Amores,de Leonor de Recondo:

Esta novela recuerda la maravilla del arte de contar, de narrar. Una novela como las de toda la vida, contada con sencillez, hondura y elegancia y sin rebuscamientos innecesarios. La escritora francesa aborda con delicadeza un tema común a todos como el amor, pero aquí expuesto en circunstancias difíciles con un lenguaje que involucra al lector en la intimidad, complicidad y temores de lo allí contado. Amores recuerda la vida cotidiana, las pequeñas cosas que la conforman y la belleza que hay en ellas, incluso en el dolor y la frustración.

"Victore, Anselme y Celeste. La búsqueda de un heredero en 1908. Y nace un amor inesperado que rompe lo establecido, el silencio del amor se hace añicos. Leonor de Recondo (París, 1976) escribe esta historia de delicadeza de sentimientos y deseos secretos que rompen las condiciones sociales. La novela ha sido Premio RTL Lire y de los Libreros 2015", dijo WMagazín en febrero de este año.

Amores. Leonor de Recondo. Traducción del francés de Palmira Feixas (Minúscula).

Bogotá 39: Nuevas voces de ficción latinoamericanas, de Varios autores:

Un nido de escritores, historias y futuro. Eso es esta antología de cuentos con los autores de la última edición de Bogotá 39 organizada por el Hay Festival, que señala a algunos de los escritores latinoamericanos menores de 40 años más destacados. Algunos pocos ya eran más o menos conocidos a nivel panhispánico (Juan Cárdenas, Liliana Colanzi, Carlos Fonseca, Laia Jufresa, Brenda Lozano, Valeria Luiselli, Emiliano Monge, Samanta Schweblin...), pero la gran mayoría no. Seguro que allí están varios de los futuros autores de referencia como ya lo empiezan a ser. Este año varios de ellos han empezado a publicar y/o a ocupar sitio en los medios y en las librerías o a ganar premios o ser finalistas: Frank Báez, Giuseppe Caputo, Mauro Javier Cárdenas, María José Caro, Martín Felipe Castagnet, Lola Copacabana, Gonzalo Eltesch, Diego Erlan, Daniel Ferreira, Gabriela Jáuregui, Mónica Ojeda, Felipe Restrepo Pombo, Juan Manuel Robles, Cristian Romero, Daniel Saldaña, Mariana Torres, Claudia Ulloa Donoso...

Un volumen con relatos que sirven para recorrer los diversos caminos literarios latinoamericanos que ocuparán las baldas de las librerías del futuro próximo.

Bogotá 39: Nuevas voces de ficción latinoamericanas. Varios autores (Galaxia Gutenberg en España y México, y diferentes editoriales en otra docena de países de América Latina).

Puedes ver el monográfico que WMagazín dedicó a los 39 escritores en el siguiente enlace: Bogotá 39 edición impresa.

Tras los destacados Amores y Bogotá39: Nuevas voces de ficción latinoamericanas, la lista de cinco Hallazgos literarios la completan:

Los jardines del presidente. Muhsin al-Ramli (Alianza).

Pequeño país. Gaël Faye (Salamandra). Puedes leer la reseña de la novela en WMagazín en este enlace.

Permafrost. Eva Baltasar (Literatura Random House). Puedes leer un pasaje de la novela en este enlace.

Puedes seguir leyendo las reseñas de mejor Novela en Español, Novela gráfica, Novela traducida, Poesía y Primera persona en WMagazína través de este enlace.