10 tips para superar una ruptura

Saber cómo superar una ruptura es una de las demandas más frecuentes que recibo y que más malestar generan.

Quizás te puede resultar difícil creerlo si no lo has vivido, e incluso puedes pensar que es ridículo entristecerse más por una ruptura que por uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos a lo largo de la vida (perder el empleo, enfermedades o el fallecimiento de alguien cercano...). Sin embargo, las emociones no siempre saben de prioridades.

Tras una ruptura hay quien se siente completamente perdido, sólo e incapaz de remontar

No conozco a nadie que de poder escoger no antepondría salvar una vida a una relación, pero aún así y tras una ruptura hay quien se siente completamente perdido, sólo e incapaz de remontar.

No podemos medir la tristeza, pero algo sí sabemos y es que es en función de cómo afecta a tu rutina cuando más lo puedes echar de menos.

La pareja es compañero, amante, socio, amigo e incluso cuando es juez, verdugo y traidor no deja de ser compañía.

Es con quien uno se acuesta y con quien se levanta, a quien pide ayuda, quien escucha, con quien comparte la comida, con quien ha diseñado una vida, la persona que tenía que envejecer a nuestro lado... y eso es ser demasiadas cosas en una sola persona, para poder seguir cuando se pierde.

La felicidad es demasiado importante como para dejarla en unas manos que no sean las tuyas

Puedes estar seguro de que no le necesitas o que ni siquiera le quieres.

Quizás quieres alguien con quien acostarte o aprender a disfrutar de ese silencio, tener a quien te escuche, con quien compartir, con quien planear, con quien envejecer...

Puede ser difícil ser feliz solo, pero también es difícil ser feliz cuando dependes sólo de una persona.

Si te han dejado recientemente lee estos consejos, y si no lo han hecho, también. La felicidad es demasiado importante como para dejarla en unas manos que no sean las tuyas.

1- Olvídate de ser su amig@, por lo menos durante un tiempo.

2- Ponte guap@, para ti, ahora ya sólo una opinión importa: la tuya.

3- Haz deporte, uno que te guste. Nada de ir al gimnasio a torturarse, el deporte es el juego de los adultos.

4- Haz planes: cine, viajes, conciertos... Haz todo aquello que antes solías echar de menos.

5- Disfruta del trabajo, y si eso no es posible, actualiza tu curriculum. Aunque no cambies de empleo revisar tus talentos nunca viene mal.

6- Haz limpieza en tu agenda y redes sociales.

7- Pasa tiempo con los amigos, recupera aquellos con los que últimamente dejaste de verte.

8- Amplía tu entorno, ¿dónde están las personas con tus mismos intereses?

9- Renueva tu armario, verse bien empieza por uno mismo.

10- Amplía tus conocimientos. Es el momento de hacer ese curso que tanto querías.

¡Sé tu mejor versión! Por ti... para ti.

