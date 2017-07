Donald Trump ha anunciado este viernes en Twitter que Reince Priebus ha dejado de ser su jefe de gabinete. Será sustituido en el cargo por el que ha sido hasta ahora el secretario de Seguridad Interior, John. F. Kelly.

"Me complace anunciar que acabo de nombrar al general y secretario de Seguridad John F. Kelly como Jefe de Gabinete. Es un gran americano y un gran líder. Además, ha hecho un trabajo magnífico en el departamento de Seguridad. Ha sido una verdadera estrella de mi Administración", ha publicado el presidente estadounidense en Twitter.

I am pleased to inform you that I have just named General/Secretary John F Kelly as White House Chief of Staff. He is a Great American....