1.- Introducción.

En PRISA MEDIA, S.A.U. (en adelante, Huffpost), el acceso a la información para todos constituye un elemento esencial de su vocación global. Su misión es ofrecer una información veraz, de alta calidad, que ayude al usuario a entender la realidad y a formarse su propio criterio. Esta misión compromete al ejercicio de un periodismo independiente que llegue a todos, y a diseñar y desarrollar sitios web que hagan que la información sea utilizable y accesible también a las personas con discapacidades, creando experiencias inclusivas que consideren las diversas formas en que sus audiencias interactúan y navegan por la web.

Este documento detalla el compromiso de Huffpost para hacer que sus productos y servicios sean accesibles, las especificaciones de las características y funcionalidades que los hacen accesible y cómo cumple con las normas y estándares establecidos. Para ello, trabaja siguiendo las pautas internacionales de accesibilidad de la WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), nivel AA, una iniciativa del W3C (World Wide Web Consortium). Asimismo, desarrolla su sitio web con arreglo a la normativa de aplicación, como la Ley 11/2023, de 8 de mayo, de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales (en adelante, “LACC”), el Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público, el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público en cuanto a los criterios de accesibilidad y las normas UNE-EN 301549 y UNE 139803.

Este compromiso con la accesibilidad web está igualmente alineado con los objetivos del Plan Director de Sostenibilidad de PRISA y con su Política para la Gestión del Uso Responsable de la Inteligencia Artificial.

Huffpost continuará trabajando para mejorar la accesibilidad del producto y garantizar que sea utilizable en línea con el principio de «diseño universal o diseño para todas las personas» y tendrá debidamente en cuenta los cambios en las características de la prestación del servicio, si se produjeran, los cambios en los requisitos de accesibilidad aplicables y las modificaciones en las normas o en las especificaciones técnicas en relación con las cuales se declare que el servicio cumple los requisitos de accesibilidad.

2. Alcance

Esta Declaración recoge los términos y condiciones relativos a la especificación de las partes del producto a las que se aplica y a la indicación de los dispositivos y sistemas operativos compatibles.

3. Principios de diseño:

Los principios de diseño utilizados por Huffpost para garantizar la accesibilidad están alineados con los cuatro principios fundamentales que establece la WCAG: percepción, operabilidad, comprensibilidad y robustez. Todos ellos ofrecen a los desarrolladores un marco de trabajo que asegure que la web y sus aplicaciones sean accesibles para todas las personas, independientemente de sus habilidades y discapacidades, facilitando su inclusión digital:

Diseño perceptible: La información y la interfaz de usuario deben Huffpost presentadas de manera que puedan ser percibidas por todos los usuarios, incluyendo aquellos con discapacidades visuales o auditivas.

Diseño operable: La interfaz de usuario debe Huffpost operable, incluso por aquellos que utilizan dispositivos de asistencia, como teclados o lectores de pantalla.

Diseño comprensible: La información y la interfaz de usuario deben Huffpost fáciles de entender.

Diseño robusto: El contenido debe Huffpost ejecutable por una amplia variedad de agentes de usuario, incluyendo tecnologías de asistencia.

4. Características de la accesibilidad de la aplicación de Huffpost:

La lista detallada de las medidas de la web y de la app de Huffpost que promueven la accesibilidad es:

La inclusión de textos alternativos para imágenes y otros elementos visuales.

La inclusión de etiquetas descriptivas para botones, enlaces y otros elementos interactivos.

Establecer una jerarquía visual para facilitar la navegación.

El cuidado del contraste de color adecuado para personas con daltonismo.

La inclusión del tamaño de fuente ajustable que permita adaptarse a diferentes preferencias y necesidades visuales.

La instalación de un soporte para lectores de pantalla que permita a los usuarios con diferentes grados de discapacidades visuales acceder al contenido.

La navegación por teclado para aquellos usuarios que no pueden utilizar un ratón.

La compatibilidad con tecnologías de asistencia, tales como lupas, magnificadores de pantalla, etc.

La inclusión de iconografía: la aplicación utilizará una iconografía clara y concisa, asegurando que cada icono tenga un texto alternativo descriptivo

5. Proceso de mejora continua:

WEB: Se realiza una auditoría automática trimestral y una manual semestral

Aplicación móvil: Se realiza una revisión manual semestral

6. Situación de cumplimiento

Podrían existir fallos puntuales de edición en alguna página web

Textos alternativos incorrectos o confusos

Existen elementos que no reciben el foco y por tanto no son operables mediante el teclado

Existen enlaces con descripción inadecuada, texto demasiado genérico, o título inadecuado en los que no se identifica correctamente su función

Ausencia de subtítulos en algunos vídeos y audios

Posible ausencia de información en los subtítulos del vídeo

Ausencia de audio descripción grabada dentro del contenido en el vídeo que se muestra

Existen botones, iconos, textos y enlaces cuyo color no pasa el contraste mínimo con el fondo

Los contenidos no hacen reajuste automático del texto.

Existen trampas de teclado al navegar

Foco del teclado no visible

Algunos documentos en PDF no cumplen con todos los requisitos de accesibilidad

No existe mecanismo disponible para evitar bloques de contenido que se repiten en varias páginas web

Existen errores en la jerarquía de encabezados

Algunos formularios no están etiquetados correctamente

El contenido ofimático publicado antes del 20 de septiembre de 2018 no entra dentro del ámbito de la legislación aplicable:

7. Preparación de la presente declaración de accesibilidad

Esta declaración fue preparada el 20 de noviembre de 2025. El método utilizado para preparar la declaración ha sido una autoevaluación llevada a cabo por el equipo de diseño / accesibilidad de Huffpost.

8. Observaciones y datos de contacto

Puede realizar comunicaciones sobre requisitos de accesibilidad (por ejemplo, informar sobre cualquier posible incumplimiento por parte de este sitio web) a través del siguiente correo electrónico accesibilidad@grupoprisa.com.

9. Mejoras y Plan de Acción

Huffpost está comprometido con la mejora continua de la accesibilidad de su sitio web. A continuación, se detallan algunas de las acciones que estamos llevando a cabo:

La revisión y actualización del contenido: estamos revisando y actualizando todos los documentos PDF y otros contenidos multimedia para asegurar que cumplan con los estándares de accesibilidad.

La formación del personal: nuestro equipo está recibiendo formación continua en accesibilidad web y aplicación para garantizar que todos los nuevos contenidos sean accesibles desde su creación.

La implementación de herramientas de validación de la accesibilidad: estamos utilizando herramientas de validación de accesibilidad para identificar y corregir problemas de accesibilidad en nuestro sitio web y aplicación.

La colaboración con expertos en accesibilidad: Estamos trabajando con consultores externos especializados en accesibilidad web para mejorar nuestras prácticas y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes.

10. Histórico de revisiones