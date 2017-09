Por fin: las primeras fotos del príncipe Harry y Meghan Markle juntos

No es una foto. Es LA foto. Después de alrededor de un año de romance (al menos desde que es conocido por el gran público, es decir, desde que el palacio de Buckingham dio cuenta de ello), el lunes 25 por la tarde ha llegado la primera y muy esperada imagen del príncipe Enrique de Inglaterra Harry para los amigos y su novia, la actriz Meghan Markle.

La instantánea ha tenido lugar, como muchos preveían, en el marco de la competición Invictus, una suerte de Juegos Paralímpicos para veteranos de guerra creados por el príncipe Harry, que precisamente participó en la guerra de Afganistán. La tercera edición de estos juegos está teniendo lugar a finales de septiembre en Toronto (Canadá), donde Markle reside desde hace más de un lustro, puesto que allí graba la serie de televisión Suits. El príncipe se había dejado ver desde hace un par de días por los juegos, mientras que Markle también había acudido un día en solitario. Hasta que han aparecido juntos.

En las imágenes, para las que Enrique y Meghan no han posado, pero en los que pasean ante fotógrafos y cámaras con total naturalidad, la pareja sonríe, se da la mano, se mira arrobada, se hace carantoñas y, básicamente, hace lo que cualquier pareja de treintaytantos años que no sea parte de una familia real haría. Los dos se han dejado ver llegando a los juegos y asistiendo a un partido de tenis en silla de ruedas.

El príncipe Harry y Meghan Markle en los Juegos Invictus celebrados en Toronto (Canadá).

El príncipe Harry y Meghan Markle en los Juegos Invictus celebrados en Toronto (Canadá).

El príncipe Harry y Meghan Markle en los Juegos Invictus celebrados en Toronto (Canadá).

El príncipe Harry y Meghan Markle en los Juegos Invictus celebrados en Toronto (Canadá).

El príncipe Harry y Meghan Markle en los Juegos Invictus celebrados en Toronto (Canadá).

Prince Harry and girlfriend, actor Meghan Markle, seen holding hands in public for first time at Invictus Gameshttps://t.co/GSwbzWr2pZ pic.twitter.com/j3gcg4YPxs