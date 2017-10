Yvonne Blake: "Un productor americano me violó. Yo tenía 24 años"

Es una mañana fresca y luminosa en Madrid. El sol inunda el despacho de Yvonne Blake, presidenta de la Academia de Cine —primero en funciones tras la dimisión de Antonio Resines y electa desde octubre de 2016—, decorado con recuerdos de toda una vida dedicada a este arte. Blake, nacida en Manchester (Reino Unido) en 1940, es una diseñadora de vestuario que ha participado en películas como Superman, Farenheit 451, Jesucristo Superstar o Nicolás y Alejandra, cinta que le valió el Oscar en 1972. "Hace poco estaba aquí", dice sobre la estatuilla señalando una repisa. Ahora lo guarda en su nueva casa, a la que se acaba de mudar.

También atesora cuatro premios Goya por Remando al viento (1988), Canción de cuna (1994), Carmen (2003) y El puente de San Luis Rey (2004), aunque reconoce que uno de los trabajos de los que más orgullosa se siente es del vestuario de Los fantasmas de Goya (2006), su última película. Los galardones, sin embargo, no le hacen separar los pies del suelo. "Los premios son muy gratificantes pero no te cambian la vida especialmente", asegura.

Con una gran sonrisa recibe al HuffPost para hablar sobre su mandato, contar nuevos detalles sobre la próxima gala de los Goya —que se celebrará el 3 de febrero y en la que Marisa Paredes se llevará el honorífico— y valorar la bajada del IVA cultural. La presidenta tampoco esquiva preguntas acerca de temas tan candentes como el conflicto catalán o el acoso y abuso sexual tanto en Hollywood como en España. Yvonne Blake incluso cuenta que fue violada por un productor cuando tenía 24 años.

Se acaba de cumplir un año de su elección como presidenta de la Academia de Cine. ¿Qué balance hace de este tiempo?

Muy positivo. Hemos hecho muchas cosas. Ahora tenemos mucho movimiento, hacemos muchos eventos y está mucho más viva que antes. A nivel personal estoy disfrutándolo muchísimo.

¿Qué cree que ha aportado usted a la Academia?

Yo creo que algunas nuevas ideas, porque la Academia anteriormente ha sido muy estática, en mi opinión. Por ejemplo sólo se hacían una o dos reuniones de la Junta Directiva al año y se proyectaba una película por la tarde en nuestro cine. Ahora ponemos tres películas diferentes cada tarde, hacemos muchísimos más eventos, hemos invitado a unos 500 nuevos miembros —de los cuales ya tenemos casi 200 incorporados— y diariamente vienen más, porque cuando ven que estamos haciendo más cosas interesantes, más coloquios, clases magistrales... viene más gente y quiere ser miembro.

Cuando llegó al cargo, prometió renovación.

Lo primero que hice cuando llegué a la Academia fue enviar un cuestionario a todos los miembros para que nos contaran lo que para ellos no funcionaba. Yo sabía lo que a mí no me gustaba [se ríe] porque llevo muchos años en la Junta Directiva. Ellos tenían muy poca voz. Hemos contestado a todas estas personas para reformar la Academia según sus gustos y para hacer que estén más contentas. Estamos abiertos a cualquier tipo de idea.

La transparencia también era otro de sus objetivos.

Cuando dije que no había transparencia no era en todo, han sido un par de cosas, un par de puntos en los que el anterior presidente y director tomaron decisiones sin consultar a la Junta Directiva. No siguieron el protocolo. Nada más, tampoco ha sido una cosa tan grave, pero yo quería reiterar que vamos a hacer las cosas totalmente transparentes.

Una de las grandes noticias de este tiempo es la bajada del IVA cultural. ¿Cuál es su valoración?

Creo que es muy importante. ¡Ya es hora de que lo hagan!

¿Cree que ahora hay motivos para el optimismo en la industria?

Hombre, yo siempre soy muy optimista, pero sí. Si baja el IVA, más aún. Creo que es muy importante y espero que las entradas de cine vayan bajando. Quiero ver los cines llenos, hay muchas veces que vas por la tarde y hay cuatro personas. Esto no puede ser, es deprimente.

¿Han comenzado ya los preparativos para los Goya?

¡Estoy empezando a tener estrés! [suelta una carcajada] No un estrés profundo todavía, es un estrés por inseguridades normales que uno tiene cuando planifica un acto tan importante que ve tanta gente. Mi idea es intentar hacer algo nuevo, fresco. Yo quería tener una presentadora este año pero hemos hablado con algunas y todas nos han dicho 'sí' al principio y luego 'no'. ¡Es que no han tenido los huevos! Tenían miedo.

¿Debido a las críticas que ha recibido Dani Rovira?

Obviamente tiene algo que ver. Dani lo ha hecho tres veces y con muchísmo éxito. A mí no me importaría hacerlos otra vez con Dani porque me encanta pero claro, hay que renovar y hacer algo diferente. Este año vamos a hacerlo con Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla y con una chica, si es posible. Con una chica potente, pero no está cerrado todavía.

También quiero hacer algo muy mágico. El Circo del Sol va a hacer un número con nosotros. Hay muchas películas interesantes este año, creo que podremos hacer parodias y cosas.

Lo que podría dar para parodias y chistes es la situación política actual.

No. Es una tentación, una gran tentación, pero prefiero dejar la política fuera de la gala porque siempre causa problemas. Es una pena porque a mí me gustan los chistes políticos, pero bueno. Vamos a hacerlo todo muy blanco.

¿Habrá alguna novedad más en la ceremonia?

Creo que intentaremos que sea más como un espectáculo con El Circo del Sol, un decorado diferente... Vamos a tener dentro de una semana el brainstorming con guionistas, cómicos y Globomedia, que va a producirla con Televisión Española, claro. Y vamos a ver qué sale de esto.

Usted, que tiene la visión tanto de dentro como de fuera de España... ¿qué opina del conflicto catalán?

Nosotros tenemos una buena política con los catalanes, también tenemos una Academia en Cataluña. Nos queremos mucho. No tenemos ningún tipo de animosidad ni problemas en absoluto. Me gusta trabajar con catalanes. El decorador de la gala es catalán, por ejemplo... A mí no me gustan los nacionalismos, las separaciones. Me gusta que estemos todos juntos y en paz, pero no me meto en sus cosas. Y la Academia no quiere nunca meterse ni representar a ningún partido, ni estar con ningún político. La política es como la religión, es una cosa muy personal [vuelve a reír].

Hay otro asunto bastante polémico que atañe a la industria del cine y que está afectando a Hollywood... ¿Qué siente cuando lee declaraciones de actrices que están alzando la voz sobre los casos de acoso que han sufrido? Este jueves hemos conocido la de Leticia Dolera aquí en España.

Creo que es algo que ha pasado en todos los países, que los hombres con mucho poder piensan que pueden molestar a una mujer completamente inocente, que no flirtea con ellos y que no da ninguna razón para que él se lance encima. A mí me alegra que se haya hecho público. Me alegro de que esto esté en el aire y también en España si esto pasa aquí.

Personalmente no he tenido experiencias pero sí de joven, de muy joven. En una película inglesa con un productor americano que me violó. Yo tenía 24 años. Fue una experiencia muy indeseada y muy horrible. Además él era una persona famosa y yo tenía miedo. Yo no podía decir nada a nadie. Fue horroroso. En esos años me daba vergüenza hablar sobre esto, sólo a mi más íntima amiga le hablé de ello.

Siempre ha sido la mujer de la que se ha dicho que era culpable y no es así. Es muy injusto. Me alegro de que esté en la prensa y en todos lo países. Y pasa también en todos los negocios, no sólo en el cine.

¿Y la Academia tiene especial foco en las mujeres, está intentando ayudar a las mujeres de la industria?

Sí, tenemos un convenio para que haya más mujeres en el cine. La directora de la Academia sueca vino a dar una conferencia sobre cómo el 50% de las personas que trabajan en el cine sueco son mujeres y cómo en muy poco tiempo han cambiado las cosas. Así que hay posibilidades también para nosotros.