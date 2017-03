La tremenda bronca de Zaida Cantera con otra diputada socialista en Twitter

La diputada nacional del PSOE y afín a Pedro Sánchez Zaida Cantera se ha enzarzado en Twitter con la también diputada del PSOE y vicesecretaria regional de la formación en Castilla La Mancha, Guadalupe Martín, tras publicar en Twitter una información con las críticas del presidente manchego, Emiliano García Page, por las 200 presuntas afiliaciones de 'sanchistas' en Albacete.

El mensaje de Cantera no ha sentado bien a Martín, en lo que deja entrever el ambiente de tensión reinante en las filas socialistas, a algo más de dos meses para las primarias de las que saldrá el líder de la formación.

Cantera, indignada, ha defendido de forma airada su derecho a la libertad de expresión, con un típico "quién te has creído"...

,@Guadalupem1960 no me corto nada en absoluto no soy cínica y no me vengas tu a hablar d respeto pq no lo falto.Antes de hablar autocrítica.