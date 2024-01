El Barça de Salma y Aitana se pasea por Butarque también en la final: 7-0 al Levante y la Supercopa de España vuela a Barcelona

El FC. Barcelona femenino es, de nuevo campeón de la Supercopa de España. En el estadio municipal de Butarque (Leganés), y al igual que ocurriera el miércoles contra el Real Madrid, las futbolistas de Jonatan Giráldez han dado un recital de fútbol y han barrido, esta vez en la final, al Levante por 7-0.

Por enésima vez, el Barça ha demostrado no tener rival en España, algo que ha quedado más que patente durante los últimos cuatro días en la ciudad madrileña. Si el miércoles el rival era el Real Madrid, en esta ocasión ha sido el Levante, pero con igual resultado: una victoria imperiosa del Barça de Aitana, Salma, Hansen y compañía.

La única diferencia respecto al duelo de semifinales ha sido que en esta ocasión, al descanso, el partido se encontraba totalmente decantado. Un vendaval de fútbol, impulsado por una presión alta, llegadas por ambas bandas y un acierto absoluto, hizo que las 22 futbolistas se encaminaran a los vestuarios con un rotundo 5-0 favorable a las catalanas.

Un gol tempranero de Salma Paralluelo en el 12' fue el preludio de lo que les esperaba a las levantinistas, que miraban con impotencia como llegaban un gol tras otro sin capacidad de frenar el ciclón culé que estaba presente en Leganés.

Hansen y Salma, imparables

Y es que entre el minuto 24 y el 45, llegarían otros cuatro goles. Graham Hansen por partida doble, junto a otro tanto de Ona Battle y otro de Salma al borde del descanso, dejaba el partido visto para sentencia.

Pero el cuadro catalán no se iba a quedar ahí. Y nada más volver del túnel de vestuario, Hansen completó su hat-trick, que unido al gol anotado por la mejor jugadora del planeta, galardonada recientemente con el 'The Best', Aitana Bonmatí, colocó el 7-0 en el marcador en el minuto 56.

El partido continuó por los mismo derroteros y aunque el Barça contó con oportunidades suficientes para ampliar aún más el marcador, no se movería más hasta el pitido final. Una vez más, el Barça recuerda al mundo porqué es el mejor equipo de Europa y vuelve a obtener un marcador muy llamativo, aunque ya para las de Giráldez es ya una costumbre.