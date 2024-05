El Barça ya tiene sustituto para Xavi: el alemán Hansi Flick firma hasta 2026

Alexander Hassenstein via Getty Images

Hansi Flick, sonriente... y no por los resultados

Tras rescindir el contrato a Xavi Hernández como entrenador del primer equipo masculino, el F.C. Barcelona ya ha movido ficha. El alemán Hansi Flick ha firmado este miércoles su contrato con el club blaugrana y será el encargado de dirigir al equipo para las próximas dos temporadas, hasta junio de 2026.

"El FC Barcelona y Hansi Flick han llegado a un acuerdo para que el alemán sea el técnico del primer equipo de fútbol masculino hasta el 30 de junio de 2026", ha anunciado el Barça en un comunicado. Ha añadido que "el nuevo entrenador ha firmado contrato en las oficinas del club en un acto con el presidente del Barcelona, Joan Laporta; el vicepresidente primer responsable del área deportiva, Rafa Yuste; y el director deportivo del Club, Anderson Luís de Souza, Deco".

Por su parte, el entrenador de 59 años ha querido comenzar su andadura publicando un mensaje en redes sociales en catalán: "Culers, es nuestro momento. Força Barça". Lo ha escrito después de confirmarse la rescisión de contrato de Xavi Hernández y su cuerpo técnico. Pero lo más curioso es que se ha adelantado al comunicado oficial del F.C. Barcelona.

Flick firma por el Barça tras llevar sin entrenar a ningún club ni selección desde que fue cesado como seleccionador de Alemania en septiembre de 2023. Aunque antes de su etapa como entrenador nacional, cosechó mucho éxito con el Bayern de Múnich, equipo al que llegó en noviembre de 2019 y del que se marchó en 2021 consiguiendo el sextete.

Idas y venidas de Xavi en las últimas semanas

El pasado viernes, 24 de mayo, el Barça anunció que Xavi Hernández no continuaría al frente del banquillo. Sin embargo, esta decisión unilateral de Joan Laporta llegó después de que el técnico anunciase hace unas semanas que había decidido quedarse en Barcelona. Aunque hace tres meses dijo que su intención era no renovar el contrato con el club con el que alcanzó la gloria como jugador.

"No ha sido una decisión sencilla, en enero lo dije porque creía que era lo mejor para el club. Ahora las circunstancias han cambiado y lo hablamos directamente", explicó Hernández el pasado 25 de abril. Añadió que su decisión atendía a que "el proyecto no está acabado" y a que "tengo toda la ilusión, estos tres meses me han hecho cambiar, los jugadores creen y como rectificar es de sabios, aquí estoy".