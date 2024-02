El terremoto Lewis Hamilton-Ferrari: el fichaje del siglo que se cruzó en el camino de Carlos Sainz

Parece ser la tónica habitual. Todo lo que ha ocurrido en las pretemporadas de la Fórmula 1 en estos últimos años logran una repercusión casi mayor a la que suele haber a lo largo de la temporada. Todo parecía tranquilo hasta que, tras las informaciones que llegaban desde Italia, a las 19.59 horas del pasado 1 de febrero, Mercedes dio la noticia deportiva del año y del siglo: Lewis Hamilton será el nuevo piloto de Ferrari a partir de la temporada 2025.

Un año después de que Aston Martin comenzara a sorprender a propios y extraños de que su coche para la temporada 2023-2024 estaba más cerca de los grandes candidatos de lo que parecía, la compañía italiana ha movido el mercado, pero optando por la pieza más valiosa del tablero, el heptacampeón británico.

Pero el considerado fichaje del siglo en la Fórmula 1 sólo ha sido el primer paso en un camino lleno de sobresaltos y alguna que otra duda. A la llegada de Hamilton a Ferrari le acompaña la salida del piloto madrileño Carlos Sainz.

Tres temporadas después de vestirse por primera vez con los colores de 'Il Cavallino Rampante', y a sus 29 años, ahora enfrentará el que considera el año "más importante" de su carrera, con el que reivindicar su potencial frente al resto de marcas, mientras él sigue "tranquilo" con su futuro.

Ahora todo el mundo se pregunta lo mismo, ¿será Sainz el elegido por Mercedes para ocupar el asiento de Hamilton u optará por hacerse con los servicios de un piloto de otra escudería y generar así una ola de movimientos?

Un acuerdo revolucionario

Para todos los aficionados a la Fórmula 1, el fichaje de Hamilton por Ferrari es algo más que un acuerdo. Se trata de la unión perfecta. El equipo más laureado de la historia junto al piloto en activo con más títulos de la historia.

Sólo el nombre de uno de los deportistas que trabajaron con Ferrari aparece al lado del británico, Michael Schumacher, que logró 5 de sus 7 títulos mundiales en la escudería italiana.

Mercedes acabó con todos los rumores que el pasado 1 de febrero habían estado recorriendo las redes sociales tras la información que llegaba desde Italia. "El equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 y Lewis Hamilton se separarán al final de la temporada 2024. Lewis ha activado una opción de liberación en el contrato anunciado el año pasado", explicó en el mensaje.

Un pronunciamiento que llegó 12 minutos antes de que Ferrari lograra uno de los mensajes más compartidos en lo que va de año. "Declaración del equipo La Escudería Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años", señaló en un escueto mensaje, sin ningún comunicado más, en un tuit que suma una semana después más de 390.000 me gusta y de 12.000 comentarios.

Para entonces, el revuelo ya era total. 154 días después de que la escudería alemana revelara que el británico había renovado su contrato, una cláusula sería suficiente para que los medios de comunicación de todo el mundo dieran cuentas de un terremoto que sólo acaba de empezar.

Ferrari oficializa el fichaje de Lewis Hamilton para 2025 El piloto español Carlos Sainz ha confirmado que 2024 será su último año corriendo bajo el color rojo de la escudería italiana.

El fichaje "más importante de la historia" de la F1

Jesús Balseiro, periodista del Diario AS, no esconde ni un segundo lo que significa el fichaje de Hamilton por Ferrari para la F1. "Es un fichaje histórico, quizás el más importante de la historia", asegura, antes de destacar "varias lecturas".

"No hay que olvidar que Ferrari no gana un título desde 2007 y no tiene un coche capaz de hacerlo desde 2018. Este fichaje respalda a Vasseur como 'team principal' y a John Elkann como presidente de Ferrari, les da dos años de aire independientemente de los resultados que consigan, y eso ya significa mucho en este negocio", defiende.

El periodista del Diario AS destaca que es cierto que "deportivamente hay más dudas". "Si Hamilton gana con Ferrari quizás se perciba que gana Hamilton, no Ferrari, porque es uno de los poquísimos pilotos que puede estar por encima de ese equipo", añade.

Unas palabras parecidas a las de Roldán Rodríguez, expiloto de automovilismo, que asegura que se trata de la comunión entre "el equipo más laureado con el piloto más laureado". "Es muy sentimental. Que se vista de rojo, a por el octavo título, supera las aficiones", expone.

Es muy sentimental. Que se vista de rojo, a por el octavo título, supera las aficiones Roldán Rodríguez, expiloto de automovilismo

Lo que le llama realmente la atención es que haya pasado pocos meses después de su renovación con Mercedes. "Sorprende que haya cláusulas de los pilotos. Sabía que había las de equipo. Me parece que en la cabeza de Lewis está el después, explotar su imagen personal con Ferrari", indica.

Tomás Slafer, periodista de Soy Motor, coincide con los otros dos expertos y habla de que el movimiento le hace "muchísima ilusión", aunque lamenta que "el perjudicado sea Sainz".

Recuerda los pasos que dieron las grandes estrellas de la Fórmula 1 en el pasado, cambiando de equipo cada poco tiempo, algo que considera que se está perdiendo: "Ahora los pilotos tienden a lograr contratos muy largos. Por eso me parece un movimiento histórico".

Carlos Sainz y Charles Leclerc. JARED C TILTON

Carlos Sainz, el gran damnificado

Pero nunca lleva a gusto de todos. Después de tres temporadas en las que se ha visto obligado a lidiar con el protagonismo que desde Maranello han querido dar al que, hasta ahora, era su piloto número 1, Charles Leclerc, el perjudicado ha sido, claramente, Carlos Sainz.

Aunque el monegasco no se distanció tanto de Carlos Sainz, Ferrari decidió anunciar la renovación del '16' y olvidarse del piloto madrileño. Algo que provocó las dudas sobre el futuro del español.

Tomás Slafer reconoce que, antes de que se hiciera oficial, "Carlos y su familia ya lo sabían". "Estaban negociando en noviembre y en diciembre se paró. Conocieron la historia y entiendo que hay veces que no queda otra cosa que aplaudir al rival. Nunca es un buen momento, pero le ha cogido en un momento de madurez", asegura.

Carlos y su familia ya sabían las intenciones de Ferrari. Estaban negociando y en diciembre se paró todo Tomás Slafer, periodista de Soy Motor

Pero, tal y como recuerda Jesús Balseiro, "es un golpe", pero el madrileño ya sabe "cómo funciona" porque "lo ha vivido en primera persona otras veces". Aunque confiesa que cree que "si Hamilton se hubiera quedado en Mercedes, él habría renovado fácilmente".

Cabe recordar que el deportista superó en su primera temporada en la escudería italiana al propio Leclerc y sólo seis puntos le han separado de él esta temporada.

Jesús Balseiro considera que no se puede clasificar a Sainz como "segundo de Charles" porque "la diferencia entre ambos es mínima" y cree que Ferrari le ficharon con la idea de ser un "segundo piloto" y se encontraron "otra cosa muy diferente".

Algo en lo que también incide Tomás Slafer: "Desde que son compañeros de equipo, Leclerc tiene 18 podios y Carlos 16; Leclerc tiene tres victorias y Carlos dos; Carlos ha puntuado 54 veces y Leclerc 53. La evidencia es que están muy igualados y muy a la par", destaca.

Roldán Rodríguez pone en valor que el madrileño ha hecho todo eso "sin sacar la patita" y eso es algo que le gusta a todos los equipos. "Sabe afrontar los retos y las dificultades que tiene la temporada. No tiene el aura de otros, pero es supercompleto".

Una gestión de la rivalidad que ha sido motivo de debates, pero que la llegada de Hamilton no tiene pinta de resolver. "El discurso que se ha vendido en Italia de que Leclerc debía ser el primer piloto ahora se desmorona: si debían centrarse en Charles, ¿cómo se explica ahora la llegada de Hamilton?", justifica Jesús Balseiro.

Si en Ferrari debían centrarse en Charles, ¿cómo se explica ahora la llegada de Hamilton? Jesús Balseiro, periodista del Diario AS

El escaparate Ferrari

Esta temporada es el momento de Carlos Sainz. A sus 29 años, tiene la oportunidad de usar el escaparate Ferrari para que las marcas más punteras estén atentos a su nivel.

Aunque sus planes de futuro podrían conocerse antes de lo previsto. El periodista Jesús Balseiro tacha de "importante" que resuelva todo "rápido". "Hay muchos pilotos de calidad libres para el año que viene y quien firme primero elige, los demás reaccionan", asegura.

Por eso hay dudas sobre las puertas que pueda tocar el madrileño. El primer nombre sobre la mesa es el de Audi. Su regreso a la Fórmula 1 a partir de la temporada 2026, le ha llevado a aparecer el primero en sus quinielas, pero el periodista del Diario AS cree que es "interesante a medio plazo", porque tendrá que estar varios años con "un coche que estará lejos de los podios".

"Para mí, lo más negativo en relación a Sainz, es que tenía un coche capaz de subir al podio o hacer la pole en cualquier circuito, y muy probablemente dejará de tenerlo en 2025", reconoce.

Roldán Rodríguez es sincero a la hora de apuntar que a él Audi no le ilusiona y duda sobre el destino del madrileño, porque vale para cualquier "equipo top". "No descarto nada. No descarto Mercedes ni Red Bull", añade.

Algunos hablan de algo que nadie quiere escuchar en España. Una hipotética carambola que se provocaría por la retirada de Fernando Alonso en 2025 y dejaría a Carlos Sainz ocupando su hueco en Aston Martin. Algo que no ve ninguno de los expertos.

Jesús Balseiro considera que Alonso "ha encontrado pocas veces en su carrera un entorno tan agradable y competitivo como el de Aston Martin", mientras Tomás Slafer reconoce que la prioridad de Fernando "es renovar con Aston Martin".

Lo que está claro es que el movimiento de Hamilton ha despertado un interés por la Fórmula 1 como hacía tiempo que no se vivía. El mercado de pilotos se prevé movidito y sólo hace falta que arranquen los anuncios en una temporada apasionante como pocas.