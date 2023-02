Adri Contreras y la cantante española más mediática del momento: "Era mi única candidata..."

La Queens League ha comenzado muy fuerte. Si la Kings League va a dejar el listón tremendamente alto, la competición femenina parece que también lo será. Esta vez, la anécdota de la noche ha corrido a cargo de Adri Contreras.

Oriol Querol, CEO de la competición ha ido pidiendo a todos los dueños que fuesen presentando a sus presidentas y dieran todos los detalles acerca de sus nuevos equipos en la Queens League.

Tras Ibai, The Grefg, DjMariio y el Kun, llegó el turno de Contreras. El presidente de El Barrio confesó que estaba pendiente de la respuesta de una persona a la que le había perdido, vía Instagram, que fuera su presidenta.

"Le he escrito que si quiere ser la presidenta de El Barrio, viniera al Cupra Arena a las 20:30, pero no la veo, así que no habrá venido", confesó un Adri Contreras nervioso por la situación. Tras estos segundos de inquietud, el tiktoker confesó: "Le he escrito a Aitana Ocaña, pero no me sigue en Instagram y no lo ha leído".

Esta respuesta generó la reacción y sorpresa de todos los presentes, que no entendían qué estaba pasando en el Cupra Arena. Contreras afirmó que "solo hay una opción y es Aitana. Si no es ella, lo seré yo. No pasa nada".

Tras ese momento, Ibai recordó que él posee el número de Aitana pero que no lo iba a utilizar para esto porque "no va a entender nada", por lo que finalmente, el presidente de El Barrio será el propio Adri Contreras.