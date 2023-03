La ausencia más llamativa durante la 'Final Four' de la Kings League en el Camp Nou

La Final Four de la Kings League ha aglutinado todas las miradas durante los últimos días, disparando las especulaciones sobre cómo se desarrollaría el evento en el Camp Nou, las personalidades que acudirían a la cita o las sorpresas que escondería Gerard Piqué y compañía.

Alrededor de las 16:30 del domingo llegaba al Camp Nou el presidente más rezagado de todos los que iban a hacer acto de presencia en el estadio: el Kun Agüero. Y con su llegada, parecía que se cerraba el cupo de los presidentes en el Camp Nou, con la ausencia de una cara muy familiar: la de Iker Casillas.

El exportero del Real Madrid confirmó la pasada semana en el Chup Chup de la jornada 11, incluso antes de saber si su equipo llegaría a la Final Four, que él no iba a dejarse ver por el Camp Nou. "Que yo al Camp Nou no voy, hombre. Me da igual, ya mandaré a alguien pero yo al Camp Nou no voy a ir", fueron las palabras de Iker Casillas.

Y tal y como anunció el excapitán de la selección y el Madrid, no ha aparecido en todo el día en el estadio del Barça. Es cierto que durante las últimas semanas y a raíz de los comentarios constantes de Gerard Piqué acerca de los "robos del Real Madrid durante toda la historia", se ha podido ver al Casillas más madridista, saliendo en defensa de su equipo y atacando al central del Barça y a su equipo tras el caso Negreira.

Sea como fuere, Iker ha sido una de las bajas sensibles en un día tan especial para los seguidores de la Kings League y que ha contado con la presencia del resto de presidentes a excepción de Rivers, que al no haberse clasificado para la Final Four, no ha venido a España.