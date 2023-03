Casillas se acuerda del Kun en su visita a Los Ángeles y lo comparte en Twitter: les resultará familiar

El cachondeo entre los presidentes de la Kings League no parece tener fin. La competición se encuentra en un momento clave y nadie quiere despedirse antes de los play-offs, pero en las dos jornadas que restan, tres equipos más se unirán a Jijantes a la lista de eliminados.

Sobre el papel, el equipo de Iker Casillas, 1K no parece que vaya a tener grandes problemas para clasificarse aunque tendrá que vencer mínimo uno de los duelos que le quedan para obtener su pase. Mientras tanto, el exportero del Madrid disfruta de su descanso y en estos momentos se encuentra de viaje en Los Ángeles.

Y hasta en la ciudad angelina, la Kings League está de moda, si no que se lo pregunten al Kun Agüero. La leyenda del City ha sido víctima de una broma que Iker Casillas ha hecho público a través de su cuenta de Twitter.

Como todos recordarán, el Kun apareció en la jornada 3 de competición bajo una máscara, generando unas expectativas descomunales -logrando el récord de espectadores hasta el momento- con su regreso a la actividad futbolística.

Bajo la identidad de 'El Joker', el Kun apareció en el Cupra Arena con un disfraz impecable pero mundialmente conocido. Por este motivo, durante uno de sus paseos por la ciudad estadounidense, Iker Casillas se ha topado con una persona disfrazada con la misma vestimenta que el exdelantero portó aquel día.

"Me encuentro a Agüero en Los Ángeles. Maravilloso @kingsleague" se puede leer en el tuit del campeón del mundo en Sudáfrica. Las respuestas no se han hecho esperar y la publicación de Casillas lleva ya 22 mil me gusta en apenas unas horas.

De hecho, la propia cuenta de Kunisports -el equipo del Kun- ha respondido a Iker tirando de humor: "Qué dices Iker, no sé inglés".