Gerard Romero rompe a llorar en directo tras su primera victoria en la Kings League

Llegó el momento que parecía imposible que ocurriera. El equipo de Gerard Romero logró por fin la primera victoria de la temporada en la Kings League, y lo hizo nada menos que en la jornada 9 y frente al líder de la competición, Saiyans.

El encuentro se saldó con un contundente e inesperadísimo 5-1 y una actuación majestuosa de Iván Pérez que consiguió un hat-trick que le sirvió para llevarse el MVP del partido.

Pero lo más impactante del partido llegó una vez terminó el duelo, cuando los dos presidentes se dieron cita en el postpartido para intercambiar opiniones acerca del encuentro.

Tras unas palabras de The Grefg, en las que lamentó el mal juego de su equipo y el abultado marcador, que puede comprometerles la primera plaza de la clasificación, apareció un Gerard Romero pletórico tras la victoria pero sobrepasado emocionalmente.

"Antes de nada quería disculparme con The Grefg por haber estado haciendo la jaka todo el partido pero es que mi directo ha sido una locura de suscripciones pero que no era nada contra ti", se justificó un Gerard Romero que rompería a llorar apenas unos segundos después.

"Pff lo he pasado muy mal y me está saliendo toda la mierda ahora", afirmó Romero totalmente emocionado. "No te preocupes Gerard, enhorabuena por la victoria y puedes hacer todas las jakas que quieres, felicidades", respondió The Grefg.