Ibai lanza varios dardos a la Kings League y a Piqué durante el 'Chup Chup': "Está siendo un programa... durito"

Durante el viernes por la noche ha tenido lugar el Chup Chup de la jornada 8 de la Kings League. Como todas las semanas, ha tenido momentos muy interesantes aunque durante la mayor parte del tiempo ha sido una gala especialmente tranquila.

De hecho, el propio Gerard Piqué no acudió al plató de grabación debido a un viaje y al comienzo de la gala tan solo estaban Gerard Romero, Spursito y Oriol Querol, CEO de la Kings League y ya una cara conocida, en el plató, lo que dejaba entrever que sería un programa mucho más relajado que de costumbre.

Hasta que llegó Ibai. Cuando el Chup Chup llegaba a su ecuador, apareció el streamer vasco en el set de grabación y lo hizo de una manera un tanto particular. "Está siendo un programa... durito eh", en alusión a la poca actividad demostrada por parte de los presentes desde el inicio del directo.

Pasados unos minutos, lo repitió una vez más: "Está esto un poco... muerto, ¿no?", buscando que los demás presidentes 'espabilaran'.

Momento tenso con Juan Guarnizo

Y tras unos minutos de continuos 'palos' a sus compañeros llegó el rifirrafe definitivo con Juan Guarnizo, presidente de Aniquiladores y Gerard Piqué. Tras desvelar que iba a intentar a fichar a Fran Hernández, jugador de Aniquiladores, Ibai aprovechó para dar varios palos al resto.

"Me gustaría saber qué opinas de lo que dijo Piqué acerca de que iba a financiar tu fichaje de Fran Hernández", le comentó Juan Guarnizo a Ibai.

"No lo entendí, no quiero que lo haga, me crea mala imagen y además, que va a financiar él si no viene ni a los programas. Solo quiere que haya jaleo y conflicto porque le va bien para el show. Él busca el show por encima de todo, incluso por encima de nuestra salud mental", contestó de manera contundente un Ibai, que se mostró molesto con el clima general de la gala.