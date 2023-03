Cuánto le cuesta un partido de alto riesgo a una ciudad

Vuelve la Champions al Santiago Bernabéu. Con pie y medio en los cuartos, el Real Madrid recibe este miércoles al Liverpool en la vuelta de unos octavos que parecen haber quedado sentenciados en la ida. En Anfield, los blancos remontaron y acabaron goleando 2-5 al cuadro inglés. Pero ni el Madrid se fía ni el Liverpool entrega la cuchara antes de tiempo. Hay partido...

Y hay ambientazo. Un Real Madrid-Liverpool es uno de los grandes clásicos del fútbol y el Bernabéu lucirá sus mejores galas posibles esta noche. Decenas de miles de aficionados en las gradas, en los bares... y un importante dispositivo policial y de emergencias para tenerlo todo controlado.

Operativos que tienen un alto coste. Especialmente en duelos considerados de "alto riesgo". En partidos de esta categoría en competiciones nacionales se movilizan en torno a 400 agentes, como detallaba un informe publicado por el portal Iusport, entre 350 policías nacionales y alrededor de 50 municipales, además de efectivos de Bomberos, Protección Civil, Emergencias Sanitarias, más personal de seguridad privada.

Esto llevaría a que el gasto público en una temporada de Primera División, con más de 500 partidos, el importe ronde los 10 millones de euros, según el citado medio. Pero en duelos internacionales conflictivos, como suele ocurrir en Champions League, el operativo puede rondar el millar de miembros, lo que dispara los costes de cada encuentro, como recoge El Debate.

La duda al respecto es quién debe hacerse cargo, con voces crecientes de que sean LaLiga o los equipos quienes sufraguen estos despliegues. Esto ya ocurre parcialmente en el País Vasco, con su Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, que permite cobrar a entidades privadas, como los clubes deportivos, una tasa por la intervención de la Ertzaintza en citas de “alto riesgo”. El importe a pagar es de 31 euros por funcionario y hora, lo que se traduce en que el Athletic de Bilbao haya tenido que soportar facturas de alrededor de 13.000 euros por partido.

En una reinvidicación habitual dentro del cuerpo policial, sindicatos como SUP o JUPOL piden que sean los equipos "que se benefician con grandes ingresos" quienes asuman los gastos asociados a los operativos especiales, en vez de la administración, que “muchas veces no tiene dinero para recursos materiales, para formación o para los sueldos de los policías y, sin embargo, tiene que asumir el enorme coste que suponen los despliegues especiales de seguridad de estos eventos", añade el Sindicato Unificado Policial (SUP).