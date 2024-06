Louis Van Gaal se une al CNIO en la campaña 'Siempre + Positivo' contra el cáncer: "Es el rival más duro"

A pesar de lo que muchos pueden pensar, la ciencia y el deporte también van de la mano. Ejemplo de ello es la campaña 'Siempre + positivo'. Una iniciativa para recaudar fondos para la investigación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en la que el rostro visible es un conocido de los banquillos en España, el entrenador neerlandés Louis Van Gaal.

El que fuera técnico de Países Bajos en el pasado Mundial de Qatar lleva cuatro años haciendo frente a un cáncer de próstata. Él mismo no quiso comunicarlo a la plantilla y lo terminó confirmando en abril de 2022 en una entrevista televisiva. En ella, aseguró que padecía una forma agresiva de esta enfermedad.

La vida de Louis Van Gaal ha estado repleta de momentos de superación. En una conferencia este mismo miércoles desde las instalaciones del CNIO, en Madrid, ha recordado las duras situaciones que ha tenido que afrontar.

Perdió a su padre cuando tenía 11 años, a varios de sus nuevos hermanos cuando eran pequeños debido a enfermedades genéticas y a su primera mujer cuanto ella tenía 39 años. Desde hace cuatro años, el cáncer de próstata se cruzó en su camino.

Y tras cuatro años de pelea contra esta enfermedad, Louis Van Gaal ha decidido "compartir equipo" con María Blasco, directora científica del CNIO. Una iniciativa que usa de una forma similar el lema por el que el entrenador neerlandés ha pasado a la historia en España.

El "siempre negativo, nunca positivo" que soltó a un periodista cuando era técnico del FC Barcelona va ligado a él y eso lo han aprovechado para lanzar la frase "Siempre positivo" en la lucha contra el cáncer. Las camisetas se pueden comprar en la página web de la firma de ropa o en la web que el CNIO ha puesto en marcha para la campaña.

"Me siento bien porque puedo hacer pis de forma natural"

Uno de los mensajes que más ha trasladado Louis Van Gaal durante el acto celebrado en la sede del CNIO es lo feliz que es por "poder hacer pis de forma natural". El entrenador neerlandés ha recordado que hace dos años tuvo que usar un catéter para orinar a través de una bolsa y sintió que su vida había cambiado por completo.

Ha destacado durante la conferencia de prensa que parece algo cotidiano, pero cuando no puedes hacerlo de forma natural todo cambia y se empiezan a valorar las cosas más sencillas del día a día.

"Después de cuatro años, creo que las opciones de que el cáncer regrese son mínimas, pero nunca se sabe. Me siento bien y puedo hacer pis de forma natural. Hace dos años, tuve que ir con catéteres y una bolsa y eso no era nada bueno. El cáncer es el rival más duro", explica en declaraciones a El HuffPost.

Van Gaal confiesa en que ahora está "muy bien" de forma física y está "feliz", aunque reconoce que ha tenido que dejar algunas cosas de lado como el golf o el tenis, deportes que practicaba antes de que le diagnosticaran la enfermedad. "Ahora no puedo hacerlos porque es mucho cansancio", explica.

Una parte importante de su pensamiento "positivo" está ligado a las experiencias que ha tenido en su vida. "Tengo una historia de muchas muertes en mi familia. Mi padre murió cuando tenía 19 años, seis de mis nueve hermanos murieron, mi mujer murió con 39 años. Yo sé que la muerte es una parte de la vida. Estoy vivo y eso es lo importante", destaca.

Tengo una historia de muchas muertes en mi familia. La muerte es una parte de la vida, pero estoy vivo y eso es lo importante Louis Van Gaal, entrenador de fútbol

El técnico neerlandés aboga a la gente a que tengan "un carácter positivo" y que, sobre todo, la gente tiene que acudir a un especialista en cuanto tenga la más mínima sospecha. "Es muy importante ir inmediatamente con el doctor y tratar de buscar un resultado", asegura.

"Quiero mandar un mensaje a la gente que tiene dificultad para hacer pis. No te esperes. Yo fui estúpido, esperé y fue un error. Si tienes problemas para hacer pis de forma natural, tienes que ir al doctor a que te den un diagnóstico", razona.

María Blasco, directora científica del CNIO, pone en valor que una figura importante del deporte como Van Gaal hable abiertamente del cáncer. "Siempre me da mucha pena que no sea algo conocido. No se conoce que España sea un país de ciencia, somos un país de fútbol, pero no se sabe que somos un país de ciencia", ha asegurado en la conferencia de prensa.

No se conoce que España sea un país de ciencia, somos un país de fútbol, pero no se sabe que somos un país de ciencia María Blasco, directora científica del CNIO

El 100% de los fondos que se recaudan en la campaña se destinarán a un programa de contratación de personal internacional. El objetivo sigue siendo el de que la gente conozca al centro de investigación científico

El objetivo del CNIO ha sido el de "contactar con la sociedad" y Van Gaal "nos ha ayudado a ello con esta campaña" de cara a la investigación contra el cáncer. "Estamos entre los 10 mejores del mundo y somos los segundos de Europa. Es lo más parecido a un equipo de Champions", explica a El HuffPost.

María Blasco reclama "inversión pública suficiente" por parte de las administraciones. "España no llega a la media europea de porcentaje del PIB dedicado a la investigación y es esencial para tener nuevas herramientas contra el cáncer y otras enfermedades", apunta, aunque destaca el apoyo de "la financiación privada", el de "los ciudadanos".

"El cáncer son muchas enfermedades. Hay tantos cánceres como pacientes y cada día hay nuevos tratamientos, más efectivos, más curaciones. Tenemos que trabajar en la prevención, con hábitos de vida y la detención temprana. Lo que está haciendo Louis Van Gaal es muy importante. Cuanto antes se detecte, mejor será para curarlo", razona.