Gracias, Uniqlo

Tener un hijo con discapacidad física en casa no es fácil. Cuando son pequeños vestirlos es 'manejable' dentro de la cantidad de problemas que supone encontrar ropa que no tenga costuras que les provoquen erupciones en la piel, que se puedan abrir con corchetes y que se acomoden al tipo de discapacidad de cada niño o niña.

Pero igual que el título de la serie, los problemas crecen, y tener un hijo adolescente con discapacidad física implica no solo encontrar ropa adaptada a sus necesidades, también que la ropa sea de moda y no parezca algo sacado del baúl de los recuerdos.

Y además de la adolescencia llegan las comuniones, los bautizos y las bodas. Y el adolescente, como todos, también quiere estrenar moda y outfit para los eventos.

Pongamos que el joven tiene 14 años y no puede abrochar botones de los pantalones ni de la camisa. Los problemas de psicomotricidad menuda son tan graves que realmente es imposible. Además del problema físico, surge el problema de autoestima, de tristeza, de depresión porque se es consciente de una incapacidad… Y ahí aparece Uniqlo. Resulta que la marca japonesa tiene pantalones pull-up de vestir de talla hasta los 16 años ¡y los tiene de mezcla de lino y aldogón para el verano! Superidea. Desde aquí quiero darles las gracias y pedirles que tengan varios modelos de pantalones de vestir pull-ups para personas con discapacidad física desde niños y hasta adultos, porque esta condición no cambia a lo largo de la vida.

También es complicado lo de los botones de las camisas —por no decir imposibles— y me atrevo a pedir una colección de camisas de vestir con botones que no se abrochen. Es posible? Millones de jóvenes y de adultos con discapacidad se lo agradecerán, chicos y chicas, y sus madres también.