Las palabras prohibidas para hacer Bizum

Si hay ocho personas en una mesa de un bar desde hace horas, no hay frase que a una persona que trabaje en ese establecimiento puedo gustar más a la hora de cobrarles las consumiciones: "Pago yo y me hacéis bizum". La aplicación de pagos inmediatos ya forma parte de la cotidianeidad de buena parte de la población, sin embargo, no debe usarse a la ligera, ni poner conceptos excéntricos por hacer la gracia...

Y es que hay que tener cuidado con los dobles sentidos que puedan llevar a la confusión, ya que las transferencias están vigiladas nada menos que por Hacienda. Si la Agencia Tributaria detecta algo extraño podría darse el caso de que la transferencia nunca llegara a realizarse, ya que la institución podría proceder a investigar si detrás de la sospecha se esconde algún tipo de fraude, blanqueo de dinero o cualquier otro tipo de actividad ilegal.

Pero no es solo el fisco, también son los bancos. Las entidades también se encargan de monitorizar las transacciones y los conceptos de las mismas, con especial atención hacia las palabras relacionadas con la sanidad o actividades de dudosa legalidad, además de aquellas que se refieran, por ejemplo, a eventos bélicos o personajes que estén señalados por la Justicia internacional.

Por todo ello, es necesario remarcar que los usuarios de Bizum no deben tomar a la ligera los conceptos, ya que en realidad sirven para identificar y definir el uso que se le da a ese dinero. Si se usan correctamente, se da a entender a Hacienda que todo está en orden y que no será necesaria intervención alguna, evitando inconvenientes innecesarios. Cabe señalar también que la propia aplicación tiene una serie de filtros propios para mantener el control sobre el dinero que se gestiona a través de la misma.