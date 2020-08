'Anfitrión' y 'Llévame hasta el cielo': Pepón Nieto, Lolita Flores y Juan Carlos Rubio

Juan Carlos Rubio es de esos directores de escena que trabajan mucho y no se nota. No porque no haga bien su trabajo. Sino por todo lo contrario. Es un director que se pone al servicio del texto, de los actores, de la puesta en escena. Hace unos espectáculos que no tienen el sello de un director-autor, siempre y cuando no se considere como tal el seguir una tradición. Me refiero a la tradición del teatro popular con una o varias estrellas en su elenco y, habitualmente, un buen autor conocido y de prestigio.

Con todo lo anterior, él sabe hacer espectáculos que como poco agradan al respetable, sin rebajarlo a meros espectadores pasivos. Algo que aprecian productores, siempre pendientes de la taquilla, y actores y actrices, siempre pendientes de hacérselo pasar bien al público. El caso es que con todo eso consigue arte y, claro está, atrae la atención de los profesionales y la crítica.

Para comprobarlo solo hay que acercarse ahora mismo al Festival de Teatro Clásico de Mérida a ver Anfitrión o a la terraza del Teatro Galileo en Madrid a ver Llévame hasta al cielo. La primera un Molière protagonizado por Pepón Nieto acompañado por un montón de actores conocidos gracias a la pequeña pantalla. La segunda de un autor actual, Nacho A. Llorente, protagonizada por Lolita Flores y Luis Mottola, que, de seguir acompañándola así, como lo ha hecho en las 3 últimas obras, será raro que no pase a la tele y a la popularidad que esta da en España. La pareja escénica que forman está reclamando una serie.

Anfitrión es un vodevil divino. Divino porque es un trasunto de los dioses. En concreto del libidinoso Júpiter y de su hijo, y fiel servidor, Mercurio que se transforman en humanos. Júpiter en Anfitrión, para conseguir los favores sexuales de Alcmena, la esposa de este. Y Mercurio, en Sosias, el criado de Anfitrión. Estas transformaciones dan lugar al vodevil cuando los verdaderos Anfitrión y Sosias vuelven de la guerra esperando ser recibidos con los brazos abiertos por el deseo (sexual) de sus esposas.