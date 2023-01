El importante mensaje de Julia Otero tras superar el cáncer

La periodista Julia Otero ha ofrecido una entrevista a El País publicada este domingo en la que ha dejado un importante mensaje tras su lucha contra el cáncer de colon que ha padecido, días antes de que se estrene su nuevo programa de RTVE, Días de tele, producido por Lacoproductora, del Grupo PRISA.

Al ser preguntada sobre este nuevo reto en televisión, la comunicadora ha asegurado que lo hace “por el desafío”. ”¿Todavía te sientes bien en un plató? ¿Todavía puedes organizarlo? Una movida con 200 personas de público. Seis o siete invitados. Cuatro o cinco colaboradores. Es ponerme un examen a mí misma. Y quizás sea la última carta que tengo para hacer tele”, ha defendido.

La periodista ha relatado cómo fue el tratamiento al que se sometió y reconoció que durante la quimioterapia tuvo que dormir con trankimazín. “Dormir y no pensar es bueno. Hay que gestionar todo con energía y esperanza, porque cuando te estás recuperando de un ciclo viene el siguiente”, ha reconocido.

“Yo era muy obediente en todo lo que me decían, cumplía con todo. Me cuidaba extraordinariamente. Y todo eso, con la sensación de que si me iba, no me iba a importar tanto. Sé que es raro. No es fácil de contar, ni fácil de entender”, ha añadido.

Julia Otero ha explicado que “el nivel de resistencia y de sufrimiento que somos capaces de asumir es altísimo”. “Y creo que casi todos lo tenemos. A mayor dolor y sufrimiento, más aumenta la capacidad de resistirlo”, ha expuesto.

“Que tú seas un quejica con 38 de fiebre, no quiere decir que no aguantes una situación extrema de enfermedad grave con un tratamiento agresivo. Al final de todo, encuentras a otra persona que hay dentro de ti que no sabías que existía”, ha razonado.

La periodista ha destacado que “la información fue una tabla de salvación” para ella, porque sirve para tomar “conciencia de tu cuerpo”. “Saberlo todo en todo momento me ayudó. Hay gente que escoge no saber; gente a la que le dan un sobre cerrado al salir del TAC y se lo entrega al oncólogo. Yo no. Cada uno tiene su estrategia”, ha señalado.