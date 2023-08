Estos son los frutos secos prohibidos para los perros

Es fundamental saber qué alimentos puede o no comer un perro porque de ello depende su salud. Así que distinguir los frutos secos permitidos de los prohibidos es algo súper importante para los dueños de estos animales.

Los frutos secos prohibidos

En lo más alto de la lista de frutos secos prohibidos se encuentran las nueces y las nueces de macadamia. Son un alimento altamente tóxico para los perros, así que se debe evitar que lo consuman. Su ingesta puede provocarles vómitos, diarrea fiebre, temblores, malestar general o, incluso, fallos sistémicos.

Las uvas pasas son otro de los frutos secos que nunca deben comer los cánidos. Si ingieren una pasa, los perros podrían sufrir una insuficiencia renal durante las 48 o 72 horas posteriores. Además, cuanto más oscuro sea este fruto, más tóxico será para ellos. Algunos de los síntomas que produce su ingesta son vómitos, diarrea, dolor abdominal, debilidad, inquietud, deshidratación o temblores.

También están en esta enumeración los pistachos. No son tóxicos para estos animales pero no son el mejor alimento para su organismo. En muchas ocasiones, les sientan mal al estómago. En caso de que lo consuman, aunque la norma es que no lo hagan, debe ser de forma esporádica, sin cáscara y en trozos muy pequeños.

Almendras, avellanas o cacahuetes

En la lista de los frutos secos permitidos para los perros se encuentran, entre otros, los cacahuetes, las almendras o las avellanas. Pero, aunque puedan comerlos, no es recomendable hacerlo en grandes cantidades. Debe ser siempre de forma ocasional y no como parte fundamental de su dieta.

Los frutos secos aportan beneficios a los cánidos. Uno de ellos es que aporta fortaleza y brillo a su pelaje. Pero también les viene bien en procesos inflamatorios y les proporciona vitaminas liposolubles A, D, E y K.