Las confesiones de Cayetano Martínez de Irujo sobre su relación con la infanta Elena

Cayetano Martínez de Irujo se ha convertido en el primer invitado de la nueva temporada del programa de Risto Mejide Viajando con Chester (Cuatro). Allí habló de cómo ha enfrentado su vida personal dentro de la Casa de Alba y también del romance con la infanta Elena que destapó en su biografía en 2019.

"La infanta necesitaba a una persona fuerte a su lado y, al parecer, yo era el elegido", escribió entonces Martínez de Irujo, quien recalcó que tanto su madre Cayetana de Alba como la reina Sofía estaban "encantadas" con el noviazgo.

Según ha contado, publicarlo en su libro De Cayetana a Cayetano (La Esfera de los libros) supuso todo un terremoto en la familia real. "Eso fue una circunstancia… A ella no le gustó mucho que lo dijera en el libro, porque no se sabía, fue todo oculto y secreto", explicó a Risto.

Cayetano dejó claro que tras un tiempo conociéndose no se planteaba una relación con la hija mayor de los reyes. "Yo lo tenía claro desde el principio. La infanta Elena es una grandísima persona, la tenía muy cerca en el ambiente hípico y en tres meses me di cuenta que yo no estaba luchando para salir de una celda educacional tan fuerte como la mía para meterme en una mucho mayor", recalcó.

"Por eso no me veía ahí, mi nanny me decía 'hijo, tú no has nacido para ser un segundón'; Eugenia (su hermana) se mantuvo imparcial, el resto me empujaba en esa dirección", detalló.

Sin embargo, para él esa decisión no fue algo sencillo ya que, tal y como cuenta, muchos le consideraban un "seductor" ideal para unir la Casa de Alba con la Casa Real. "Fue difícil salir de ahí. Era algo muy seductor para muchos de alrededor, claro. Pero tuve la fuerza de decir no, esto no es lo mío. Para nada era lo que buscaba ni quería. Dentro de mi confusión interna había cosas que tenía claras", zanjó.