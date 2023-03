Consumo avisa al PSOE: peligra la regulación de publicidad de alimentos a menores si no se acuerda en marzo

Europa Press via Getty Images

El Gobierno tiene este mes de marzo para enviar a Bruselas la medida 'estrella' del Ministerio de Consumo, el decreto que pretende regular la publicidad de alimentos dirigida a menores de 15 años. De lo contrario, la norma morirá en la orilla y no podrá salir adelante antes de que acabe la legislatura.

Es la advertencia que hacen desde el Ministerio de Consumo al PSOE y más concretamente al Ministerio de Agricultura, que tiene bloqueado el proyecto desde hace seis meses merced a un informe negativo con el que ha planteado un veto que en el departamento dirigido por Alberto Garzón consideran político.

El plazo no lo pone Consumo, sino los trámites que tiene que pasar todavía el decreto para poder ser aprobado definitivamente en Consejo de Ministros. El borrador debe ser enviado a Bruselas, que tiene que dar su visto bueno en un plazo de tres meses. Después, regresar para pasar los filtros de varios organismos, entre ellos el Consejo de Estado, antes de volver a la mesa del Consejo de Ministros.

Por eso, si antes del 31 de marzo no se levanta el veto, la norma acabará por no salir, advierten en el Ministerio de Garzón, donde muestran su preocupación porque Agricultura no haya accedido a resolver una situación que se viene dilatando ya desde septiembre.

Desde el Ministerio que dirige Luis Planas apuestan por la "autorregulación", tal y como expresó el propio ministro de Agricultura hace unos días, antes que por la regulación que pretende Consumo.

La 'medida estrella' de Consumo

El decreto que regula la publicidad de alimentos dirigida a público infantil (menores de 15 años, según se recoge en el borrador) es la medida estrella del Ministerio de Consumo, en la que el equipo de Garzón lleva trabajando más de tres años.

La idea de la medida es desincentivar el consumo de alimentos no saludables e incentivar el de alimentos saludables limitando en la medida de lo posible la publicidad de los productos considerados nocivos que esté dirigida a niños y adolescentes, entre los que se incluyen principalmente ultraprocesados y alimentos con alto contenido en azúcares y grasas saturadas.

Una medida que, recuerdan en Consumo, ya aplican países como Portugal, Noruega, Irlanda o Reino Unido, y que están tramitando otros como Países Bajos.

Algo que afectará a todas las plataformas audiovisuales, tanto televisión, prensa y radio, pero también a redes sociales. De hecho, el Ministerio ya tiene acordado con las distintas plataformas (Twitter, TikTok, Instagram...) el compromiso para el cumplimiento de la norma, en caso de ser aprobada.

Una idea que no es nueva y que incluso ha contado con el respaldo del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se comprometió en octubre de 2021, en respuesta a un mensaje del exbaloncestista Pau Gasol a luchar contra la obesidad infantil:

"La publicidad de alimentos y bebidas no saludables afecta especialmente a los niños y niñas, que son más vulnerables, a nivel cognitivo, ante este tipo de estímulos. Por eso creemos que España debe ser pionera protegiendo los derechos de la infancia con esta regulación", expresó Gasol meses después en un acto de su fundación, la Fundación Gasol, que elabora informes sobre este asunto.

Yolanda Díaz departirá con Sánchez

Con estos mimbres, el departamento de Garzón ha decidido elevar el choque con Agricultura al propio presidente del Gobierno a través de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, a la sazón, interlocutora del ala morada de la coalición con Sánchez.

Con este paso, Consumo espera que Sánchez se decante entre sacar adelante una medida que cuenta con amplio consenso social, según el Ministerio de Garzón, o por mantener el veto de Planas, que haría perderse en el limbo la medida.

Mientras tanto, desde el Ministerio aseguran que van a redoblar esfuerzos este mes para hacer ver al presidente del Gobierno la necesidad de que este decreto salga adelante, sea enviado a Bruselas y pueda ser aprobado después del verano tras una legislatura entera de trabajo.

El tiempo se consume a la espera de una solución que evite otro nuevo 'fuego' interno en el Gobierno.