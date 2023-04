Los cinco alimentos que los nutricionistas no prueban

Es de sobra conocido que hay ciertos alimentos con los que no debes pasarte si no quieres incurrir en el sobrepeso o sufrir problemas cardiovasculares. No obstante, a menudo no somos conscientes ni de todas las comidas que entran en ese saco ni del grave perjuicio que pueden suponer para la salud.

En un reportaje publicado por el medio The Objective, han recopilado la opinión de expertos como la doctora Sharonne y el también cardiólogo doctor Andrew Freeman, ambos profesionales del National Jewish Health en Colorado (EEUU). Concretamente, los alimentos que nunca comen o lo hacen en muy raras ocasiones.

Carne procesada

Efectivamente, fiambres y cualquier otro tipo de carne procesada no son buenos para la salud en exceso. Su consumo en gran medida está asociado a un mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas y mortalidad. No obstante, y por ejemplo, consumir este tipo de producto dos veces al mes no debería suponer un problema de salud.

Patatas fritas

La guarnición clásica tampoco es la más adecuada para un hábito saludable. Sí, las patatas fritas no son el mejor aliado en materia de alimentación, a pesar de estar deliciosas. Distintos estudios asocian su consumo prolongado con la hipertensión o la diabetes, además de problemas cardiovasculares.

Dulces

Quizás una de las más obvias, pero es así. Todo aquello que conlleve un exceso de azúcar como las tartas, bollería industrial o las golosinas es malo para la salud. El citado medio destaca un estudio realizado por expertos de la Universidad de Maryland (EEUU) y que fue publicado en la revista especializada Journal of the American Dietetic Association.

Proteína en exceso

Antes hubo referencia expresa para la carne procesada, pero el problema no se queda solo ahí. La doctora explica que un consumo elevado de proteína -no tiene por qué ser fiambre, es decir, puede ser carne de gran calidad- "pone a prueba los riñones y puede causar más problemas en el futuro". El motivo es que la carne suele contar con altos niveles de colesterol.

Bebidas energéticas

Al igual que los refrescos azucarados, las bebidas energéticas tampoco son una gran apuesta para una vida saludable. No obstante, en este caso la combinación de altos niveles de cafeína (o estimulantes similares, tipo taurina) pueden desembocar en problemas de corazón como la presión arterial alta o la arritmia.