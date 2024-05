Estos son los tres cafés con hielo para el verano con mayor riesgo para la salud

El verano está a la vuelta de la esquina y con la subida de las temperaturas muchas personas prefieren apartar por unos meses sus cafés bien caliente para lanzarse de lleno al café con hielo.

En España, lo tradicional es simplemente volcar el café preferido por cada uno, ya sea solo, cortado o con leche, en un vaso con hielos, pero cada vez es más habitual que algunos consumidores elijan otras variantes de café frío típicas de otros lugares del mundo que no son muy recomendables para tomar con frecuencia.

Es el caso del café Freddo, típico de Grecia, que pude tomarse en sus dos versiones Freddo Espresso o Freddo Capuccino. Estos cafés se caracterizan por su espuma y para conseguirla lo que se hace es meter todos los ingredientes en una coctelera para batirlos o, incluso dar un toque de batidora.

Para el espresso basta con dos shots de café, azúcar y hielo, mientras que al capuccino habría que añadir la leche. A priori entre los ingredientes no habría demasiado problema si no se añade demasiado azúcar, pero se corre el riesgo de incluir demasiado y de consumirlo con frecuencia, algo que no es beneficioso para la salud.

En tercer lugar también se puede resaltar el frappuccino, popularizado por la cadena Starbucks, que puede ser uno de los menos saludables si se añaden ingredientes no demasiado sanos. La base es hielo triturado, leche y café, pero se le suelen añadir siropes como el de chocolate, y se suele coronar con una capa de nata. Por eso, a pesar de que es agradable en los días de verano, no es recomendable tomarlo de manera habitual.