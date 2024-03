Retirada masiva de naranjas contaminadas en los supermercados de Francia

Con miles de agricultores en la calle para protestar, entre otras cuestiones, contra la propuesta -ya retirada- de reducir hasta un 50% el uso de pesticidas en toda la Unión Europea, el sitio web del gobierno francés, Rappel Conso, acaba de emitir una alerta sanitaria en la que insta a la retirada del mercado de un lote de naranjas cultivadas en Túnez que presentan niveles de pesticidas por encima de los límites permitidos en la UE.

Según la web FreshPlaza, los supermercados franceses E.Leclerc han iniciado la retirada de las naranjas contaminadas de sus lineales. Se trata de una malla de 1,5 kilos de peso de la variedad Maltesa que se puso a la venta el 6 de febrero. La agencia francesa de alertas sanitarias indica también el número de lote afectado (18166) así como las cifras correspondientes con el código de barras de las mallas en cuestión.

Además del aviso, Rappel Conso ha dibujado un mapa de las localidades francesas en las que se han distribuido las naranjas contaminadas. A diferencia de otras situaciones de este tipo, no son todos los supermercados del país los afectados. Así, la fruta con altos niveles de pesticida se han localizado en los establecimientos que tiene E.Leclerc en: Aisne, Ardenas, Aube, Marne, Alta Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Mosela, Oise, París, Sena y Marne, Yvelines, Somme, Yonne, Essonne, Altos del Sena, Sena-Saint-Denis, Valle del Marne y Valle del Oise.

En RappelConso no se especifica cuál es el pesticida detectado aunque recomiendan no comerlas y devolverlas de inmediato para recuperar su dinero. Los consumidores tenían hasta el jueves 29 de febrero para hacerlo. De no conseguirlo, se aconseja destruirlas.