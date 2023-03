Los tres vinos españoles (y baratos) que recomienda 'The New York Times'

Westend61 via Getty Images/Westend61

Como la inflación aprieta en todo el mundo, la tradicional lista del crítico de vinos de The New York Times, Eric Asimov, ha dado una alegría a los amantes de los buenos caldos que no quieran dejarse mucho dinero en hacerse con una buena botella.

Asimov, que suele elaborar un ranking anual con los mejores por menos de 20 dólares, publicó su selección de 2023, en la que incluye tres españoles.

Se trata de un cava, un rioja blanco y un Montserrat, que en nuestro país se pueden comprar por alrededor de 10 euros.

1. Bertha Cava Brut Nature Reserva 2020

"Bertha se elabora a partir del trío de uvas de cava catalanas clásicas (xarel·lo, macabeo y parellada) y es completamente seco, un poco cremoso, con atractivos sabores herbales y cítricos", describe el crítico.

2. Muga Rioja Blanco 2021

"Está hecho de viura, garnacha blanca y malvasía, una mezcla tradicional y, aunque está envejecido en roble, es fresco y vivo, con un poco de tanino para darle un poco de textura", escribe Asimov.

3. Orto Vins Montsant Les Argiles d'Orto Vins 2019

Para el crítico, Orto Vins es uno de sus productores favoritos de la zona. Como opina, "Les Argiles es principalmente garnacha con alrededor de un 10 por ciento de cariñena cultivada en suelos arcillosos, lo que le da al vino volumen y potencia. No obstante, es fresco y queda bien con asados y guisos".

Puedes revisar la lista completa de los 20 vinos aquí.