Actores y equipo de la producción de 'Jardiel enamorado' abogan por "crear un espacio seguro en el teatro"

Este miércoles se conocía que la Fiscalía Provincial de Madrid había presentado una denuncia contra el dramaturgo Ramón Paso por presuntos delitos sexuales contra varias jóvenes de entre 18 y 25 años. Esa misma tarde, la representación de la obra de Paso Jardiel enamorado quedaba suspendida y la productora, Lola Teatro, anunciaba que celebrarían una reunión en la que decidir el futuro de la obra.

Esta tuvo lugar el mismo miércoles y en la misma, según ha explicado la propia productora en una nota de prensa, estuvieron presentes los actores Pepe Viyuela —que el mismo miércoles anunció que abandonaba la obra—, Rafa Ramos y Sergio Otegui, representantes del equipo de programación del Teatro Infanta Isabel de Madrid y de la propia productora.

Tras la misma, han indicado que desconocían "por completo" los hechos y han reconocido estar "absolutamente sorprendidos y consternados" desde que han tenido conocimiento de los mismos. Asimismo, a pesar de considerarse "respetuosos siempre con el principio de presunción de inocencia", han subrayado su solidaridad con las víctimas.

Y lo hacen, detallan, "asumiendo la responsabilidad que tenemos como exhibidores/as, productores/as, intérpretes, trabajadoras/es de la Cultura para contribuir de esta manera a concienciar y parar esta lacra, así como crear un espacio seguro en el teatro".

En el mismo comunicado, en el que también han condenado "toda actitud de abuso de poder y, por tanto, cualquier tipo de violencia sexual", han vuelto a indicar que la exhibición de Jardiel enamorado ha quedado suspendida "definitivamente", en una decisión que han tomado "de común acuerdo". Y "queremos subrayar que los hechos no conciernen a este montaje, ni por supuesto se han producido en ningún momento del proceso de producción, ni en el Teatro [Infanta Isabel de Madrid]".

Finalmente, han trasladado "todo" su "cariño" tanto a los trabajadores como al público ajenos a lo sucedido que se han visto afectados por la suspensión de la obra. Ya están trabajando, aseguran, en otras funciones y espectáculos con los que "subsanar el grave perjuicio" que afecta tanto a estos como al propio Teatro, concluyen en el texto que han culminado con una petición para acabar con la violencia sexual.

Pepe Viyuela: "No quiero seguir con la función. Me voy"

Por cuenta propia, el actor que hasta hace poco protagonizaba la producción, Pepe Viyuela, ya decidió en la tarde del mismo miércoles abandonar el proyecto. "Yo me he quedado de piedra. Estoy nervioso. No pienso en otra cosa. Estoy conmocionado", explicó, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Apuntó que ni siquiera había hablado con Paso: "No quiero llamarle. No quiero seguir con la función. Me voy". Explicó que se ponía "de parte de las presuntas víctimas". Y que, aunque entiende, "la presunción de inocencia, pero hay algo demasiado fuerte en el tema".