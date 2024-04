Coppola competirá por la Palma de Oro con 'Megalópolis', su filme futurista autofinanciado

Francis Ford Coppola regresará al Festival de Cannes para competir por la Palma de Oro con Megalópolis, una ambiciosa producción de ciencia ficción financiada por el propio realizador y con un elenco encabezado por Adam Driver, Aubrey Plaza y Giancarlo Esposito.

La selección de esta fábula futurista con guiños a la antigua Roma fue anunciada este jueves —junto al resto de las películas de la edición número 77 del certamen— por el delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, en una rueda de prensa en un cine de la avenida parisina de los Campos Elíseos.

El primer largometraje del director de El Padrino en más de una década narra la historia de un arquitecto idealista (Adam Driver) que tras un devastador desastre quiere reconstruir la ciudad de Nueva York como una utopía.

Pero a su visión se opone la postura más pragmática del personaje al que interpreta Giancarlo Esposito.

Coppola concibió la idea de esta película durante el rodaje de Apocalypse Now (1979) y escribió los primeros guiones en los años ochenta, pero aunque el proyecto estuvo de una manera u otra en cartera durante las siguientes décadas, no fue hasta 2019 cuando lo retomó de forma definitiva y con una apuesta económica considerable por su parte.

Adam Driver, en el rodaje de 'Megalópolis' Getty Images

"Se trata de competición, lo que significa que no viene por diversión, sino porque quiere mostrar su película y enfrentarse a los jóvenes cineastas", destacó a la prensa este jueves Frémaux, tras desvelar la lista de películas seleccionadas para la edición 77º en un cine de París.

Convencer a Coppola para estrenar en la ciudad costera francesa "no fue difícil", aseguró también el delegado general del Festival de Cannes antes de recordar que el también responsable de Drácula de Bram Stoker tiene dos Palmas de Oro y que "quizás quiera ganar una tercera", algo que no ha ocurrido todavía nunca en la historia del certamen.

"Es un proyecto extraño que financió él mismo, y no estábamos seguros de que estuviera listo. Y tan pronto como estuvo listo, que no fue hace mucho tiempo, hace apenas unas semanas, me hizo una señal y me dijo: 'Vale, estoy listo, me gustaría que vieras la película'", compartió el delegado general.

Más de cien millones de dólares de su bolsillo



Para lograr terminar esta película más de 40 años después de la idea inicial, el realizador de 85 años puso, según la prensa especializada, más de 100 millones de dólares de su propio bolsillo para financiar este largometraje, un monto que logró gracias a la venta de parte de sus exitosos negocios vinícolas.

Coppola y su equipo, con un filme que en principio ha generado dudas en la industria por su naturaleza experimental, han puesto como condición para los distribuidores una inversión de 100 millones de dólares en publicidad y mercadotecnia, según indicó la revista digital estadounidense Deadline, que había avanzado en exclusiva el estreno de Megalópolis en Cannes.

Ese mismo medio especializado detalló que el día elegido por el Festival para el estreno de gala en la alfombra roja de la croisette será el 17 de mayo.

Coppola, ganador del Oscar en seis ocasiones (tres como guionista; dos como director y productor de El padrino: Parte II y uno honorífico entregado por la Academia en 2011), ha mencionado en entrevistas que en Megalópolis planeaba poner en pantalla todo lo que había aprendido a lo largo de su legendaria carrera.

En Cannes ya presentó en 1979 como work in progress (trabajo en desarrollo) otro proyecto que a priori generaba rechazo en la industria, Apocalypse Now, y que, además de convertirse después en uno de los grandes clásicos de la historia cine, ganó una Palma de Oro.

Cinco años antes, Coppola ya había ganado ese prestigioso galardón por La conversación en 1974.

Greta Gerwig, presidenta del jurado en Cannes Patrick McMullan via Getty Image

La edición número 77 del Festival de Cannes tendrá lugar del 14 al 25 de mayo y el jurado que decidirá la Palma de Oro estará presidido por la directora y actriz estadounidense Greta Gerwig.

Por el máximo premio entregado en el Palacio de Festivales de Cannes, que el año pasado quedó en manos de la francesa Anatomía de una caída (Justine Triet), también competirán nombres como el canadiense David Cronenberg, el italiano Paolo Sorrentino, el griego Yorgos Lanthimos, el francés Jacques Audiard o el brasileño Karim Aïnouz.

Fuera de competición también podrán verse otros títulos muy esperados, como la película Furiosa: A Mad Max Saga (George Miller) u Horizon, an American saga, la serie de Kevin Costner sobre el Oeste americano; y el cineasta George Lucas recibirá la Palma de Oro de Honor.