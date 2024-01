El hombre detenido cerca de casa de Taylor Swift, acusado de "acoso y acecho"

Después de que este fin de semana un hombre de 33 años fuera detenido en los alrededores de la casa de Taylor Swift en Nueva York por un supuesto caso de acoso a la cantante. La policía ha informado de que se le imputan los cargos de "acoso y acecho" cerca de la vivienda de la artista.

Según informó el Departamento de Polícia de Nueva York, la detención de este individuo se produjo después de que recibieran quejas de un "hombre emocionalmente perturbado que actuaba de manera errática".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Según indicaron los residentes de la zona de Franklin Street en Tribeca, el hombre llevaba un mes merodeando por la zona intentando entrar al edificio de la cantante. "A su llegada, [la policía] fue informada de que el individuo intentó abrir una puerta de un edificio en el lugar", señalaron desde el departamento.

"Lo vi por primera vez alrededor de la 1 de la tarde; se acercó a la puerta de Taylor", señala uno de los testigos, según recoge Page Six. "No estoy seguro si llamó o tocó el timbre", añade otro.

Tal y como informa la BBC, el incidente se produce días después de que la casa de Swift fuera supuestamente allanada mientras se encontraba animando a su pareja, el jugador de la NFL, Travis Kelce, en un partido entre los Kansas City Chiefs y los Buffalo Bills.

Este no es el primer incidente de este tipo que vive la cantante de temas como Look what you made me do, ya que en 2021 otro hombre fue detenido después de lograr acceder al piso de la cantante en Manhattan.

El pasado mes de junio, la artista también denunció un incidente con otro acosador, Mitchell Taebell, quien la hostigaba continuamente por redes sociales y le mandaba mensajes de voz en los que decía que iría a su casa "felizmente una bomba" si no podía estar con su "alma gemela".