El imparable fenómeno Ana Mena: "Me considero 'workaholic', muchísimo"

2023 fue el año de Ana Mena. Su disco y la gira Bellodrama, y el premio Artista del Año de Los 40 Music Awards 2023 la consagraron como una de las cantantes al alza en nuestro país.

El emocionante año tuvo un final a la altura: la malagueña fue la elegida para dar las Campanadas en RTVE junto a Ramón García y Jenni Hermoso. En esos días de Navidad, su último lanzamiento, Madrid City, sonaba en casi todas las fiestas y se colocó en los primeros puestos de las listas de reproducción —aún se encuentra entre los 20 vídeos musicales mas populares en España en YouTube—.

"Fue un año increíble. El lanzamiento del disco, en el que trabajé durante dos años y medio, casi tres, que era el álbum que quería hacer y con el que he hecho un tour grande... Ha sido un año que voy a recordar siempre", reconoce a El HuffPost durante la entrevista por el lanzamiento de su nuevo single.

La gira tuvo su momento cumbre el 9 de septiembre, en uno de los recintos más emblemáticos de Madrid, el Wizink Center, donde la malagueña agotó las entradas y desató la locura durante las dos horas que duró el show. El 22 de diciembre lo volverá a hacer: El Gran Bellodrama cerrará la gira en el mismo escenario.

Reconoce que aún no se ha tomado un descanso —ni de la música ni de las botas de tacón de aguja a las que no renuncia sobre el escenario aunque admite que son incómodas—; no paró el año pasado y sigue sin parar. "Soy workaholic. Pero sí que he aprendido a seleccionarme en el mes mis días para mí, para mi familia, mis amigos, para viajar... Es que incluso para seguir escribiendo hay que, de repente, limpiar y filtrar".

'La Razon' es para el verano



Y como la máquina no para, Ana Mena no ha querido dejar pasar la oportunidad de ponerle, de nuevo, "ojalá", banda sonora al verano. El 3 de mayo lanzó junto a la cantante y compositora puertorriqueña GALE —fue nominada a los Grammy Latino 2023 como Mejor Nuevo Artista y ha escrito canciones para Shakira o Juanes— La Razón . "Es una canción para divertirse, para recrearse y para identificarse porque es una historia que nos ha podido pasar a todos", afirma Ana Mena que se reconoce romántica recuperando en este tema sonidos noventeros que hacen bailar.

Ana Mena y GALE durante la entrevista por el lanzamiento de 'La Razón'.

Pero además de esos sonidos techno y pop que envuelven parte de su repertorio, la malagueña, que cuando era niña "era dramática y cantaba coplas", también encuentra inspiración en cantantes de la década de los 70 —se declara fan incondicional de Jeanette— y en la música italiana que descubrió por su padre.

Esa es la razón por la que siempre quiso estar en San Remo, pero "no con la intención de ir a Eurovisión": "Mi meta era ir a San Remo. Me hacía mucha ilusión ir a San Remo y tuve la gran suerte de cumplirlo hace dos años y me gustaría volver. Me encantó, me gustó y volvería, ¿eh? Volvería".

El secreto está en las canciones

Con Belinda, Abraham Mateo, Becky G, Fred de Palma... Las colaboraciones de la artista parecen tener pasaporte seguro a convertirse en hits, como si la malagueña fuese el amuleto de la buena suerte. "A mí me gustan las canciones que cuentan historias, porque yo creo que cuando cuando una canción cuenta una historia es más fácil que el público se la apropie y se identifique. Y me parece que eso es muy mágico. Y si hay un secreto tras el éxito, creo que es ese", rebate la artista.

Hay canciones, pero sobre todo hay esfuerzo y mucho, mucho trabajo detrás de la construcción de una diva del pop, de la artista y del equipo. Pero sobre todo, reconoce, confianza en uno mismo: "Cuando las cosas a lo mejor no te están saliendo como tú esperas, solamente creer en ti mismo te hace avanzar. Si no eres capaz de creerlo tú mismo, el resto no va a hacerlo. Entonces muchas veces necesitas de ese superpoder, esa seguridad en uno mismo para seguir, seguir apostando por ese camino".