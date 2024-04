Jesús Cifuentes, de Celtas Cortos: "El auge del fascismo está destrozando logros sociales y humanos"

'20 de abril del 90'. Los que están en la década de los 40 seguro que saben cómo continúa esta canción: '... Hola, chata. ¿Cómo estás?' La canción del grupo vallisoletano se convirtió en himno para varias generaciones y este fin de semana, 38 años después del nacimiento de la banda, rinden homenaje al tema que les convirtió en una de las bandas más escuchadas de los 90, con dos conciertos en la madrileña plaza de Vistalegre con entradas agotadas ambos días.

Miguel Ríos, Kutxi Romero, Pablo Sánchez, Fito Cabrales, Carlos Tarque o Tanxugueiras les acompañarán sobre el escenario. Este encuentro celebra también la presentación de su decimotercer trabajo de estudio.

¿Cómo se encuentra Jesús Cifuentes? Han pasado cuatro años de la última conversación con El Huff.

Bastante bien, he de decir. En general todo ha progresado adecuadamente porque después del momento pandemia y el parón para todo el sector musical, las cosas se han ido enderezando. Llevamos dos años de normalidad, así que aquella pesadilla se ha disipado como la niebla. Ahora estoy con todo el nervio de lo que se viene encima.

Tenéis dos fechas en Madrid, este 19 y 20 de abril en el Palacio de Vistalegre con el cartel de sold out en la puerta para ambas citas, ¿te sorprende?

Desde luego que me sorprende. Esto ha sido una iniciativa no muy premeditada y nosotros, que lanzamos el proyecto sobre el mes de noviembre, quisimos arriesgar el todo por el todo, lanzamos la moneda al aire y ha salido cara. En noviembre ya estaba el 20 de abril todo vendido y decidimos hacer otra fecha. Es un regalo también por parte de todos los invitados que van a participar, que son todos tremendos músicos, gente muy grande, que ha tenido a bien sumarse al carro de manera solidaria por participar en esta aventura. Esto hace los eventos mucho más grandes: sentir el calor de los compañeros de profesión, que están ahí apoyando el proyecto y reafirmando la carrera de 38 años que lleva esta banda, que somos unos supervivientes.

¿Tiemblas cada vez que se acerca el 20 de abril o te es indiferente?

No tiemblo. Lo veo como el surf y el oleaje. Cuando llega esta fecha, vas viendo que esa ola que se acerca desde el horizonte se va haciendo más grande y cada año tenemos que cazarla, subirla y surfearla. Es un placer.

Tras 38 años de carrera, ¿le queda mucha tela que cortar a Celtas Cortos?

Espero que así sea. Nos encontramos fuertes, con un disco nuevo y mucho material en el cajón para desarrollar. Las canciones son la gasolina de los artistas y músicos. Queremos seguir adelante con ello porque este es nuestro trabajo, pasión y vida.

Hace pocos días publicasteis vuestro último sencillo, El Mundo del Revés, ¿te sientes abrumado por la revolución tecnológica en la música? Ya existe inteligencia artificial que es capaz de crear canciones.

Desde luego impone respeto, aunque de momento a los seres humanos no nos pueden clonar y ponernos sobre un escenario, pese a que haya hologramas o se haya resucitado a Michael Jackson en alguna ocasión. La música en vivo es insustituible, y las ideas y calor que aporta la humanidad quiero pensar que aún tienen un camino. Todo lo que viene de la mano de la tecnología y ese universo ha venido para quedarse, tenemos que contar con ello, y sólo puedo pensar que ojalá seamos nosotros lo suficientemente inteligentes para hacer un buen uso de ello y que no nos coma la tostada. Todo lo que viene de la tecnología y redes sociales está transformando a las nuevas generaciones en cuanto hábitos, maneras de estar en el mundo y es bastante probable que el mal uso de ello esté volviendo loca a algunas generaciones. Mal empleado, genera soledad. Eso sí da miedo.

Con Palestina estamos asistiendo en vivo y en directo a una masacre colectiva, a un genocidio que lo vemos en las pantallas como si fuera algo que no nos afecta Jesús Cifuentes, Celtas Cortos

Siguiendo con El Mundo al Revés, ¿crees que se ha perdido un poco el respeto a los artistas en los directos con el tema de los smartphones y redes sociales?

Sí, totalmente. El postureo es el día a día. Parece que muchas de estas generaciones se sienten obligados a mostrar una cara de inmensa felicidad que muchas veces es mentira, de estar a la última, fagocitados por el consumismo… El contacto con el mundo real y con salir a jugar a la calle pues me pregunto dónde queda eso. Se está generando un mundo paralelo que es totalmente irreal.

En El Mundo al Revés tocas también la rama política. La Pirámide de los Italianos, un monumento fascista ubicado en Burgos, ha sido declarado Bien de Interés Cultural por la Junta. También el gobierno de coalición de PP y Vox de Castilla y León quieren derogar la Ley de Memoria Democrática, ¿no aprendemos?

En los últimos años, el auge del fascismo y el falso populismo, que no tiene en cuenta los derechos LGTBI, que pretenden mantener la cosificación de la mujer y demás patrones que son totalmente fascistas y antediluvianos, está retomando el auge y destrozando un montón de logros sociales y humanos que nos ha costado mucho actualizar. Desde luego no podemos dejar que eso siga adelante.

Jesús Cifuentes durante el 25 aniversario de Cadena Dial Juan Naharro Gimenez

Cambiamos a una canción más vieja de Celtas Cortos, Haz Turismo y la letra se completa con ‘… invadiendo un país’. La invasión de Rusia a Ucrania, el genocidio de Israel a Gaza… En tu último clip llevas una camiseta de Palestina Libre. ¿Te frustra la situación?

Me frustra enormemente. Estamos asistiendo en vivo y en directo a una masacre colectiva, a un genocidio que lo vemos en las pantallas como si fuera algo que no nos afecta y no lo podemos permitir. El mundo y la humanidad, por más que protestemos, estamos dispuestos a tropezar una y otra vez en los mismos errores. Los gobernantes y los directivos políticos, de las grandes multinacionales, sumos hacedores de la permanencia de este sistema de vida, hacen muy difícil que se obre una transformación. La lucha que queda está desde el sistema educativo: generar humanidad con filosofía mucho más filantrópica es una tarea que está por desarrollarse y es la esperanza que queda. Se abran ventanas a un nuevo modelo de educación, que derrumbe las barreras de la permanencia de este sistema. Vivimos en un bucle.

¿Ha sido Celtas Cortos vetado alguna vez?

Sí, en muchas ocasiones. Sólo por el hecho de decir lo que decimos, que no está ligado a ningún partido político, pero sí a una ideología. La vida y la política van de la mano. Por el hecho de tener ideales hemos sido vetados e increpados.

En 38 años de carrera musical las cosas han cambiado mucho, especialmente la sociedad. ¿Cambiarías alguna de tus letras?

No. No me arrepiento de nada respecto a las cosas escritas y músicas hechas. Está claro que muchas de ellas son de hace tiempo, pero todo se generó en base a ese momento e influencias que tenía, pero no reniego de nada de lo dicho y hecho.

Respecto a las discográficas multinacionales, ¿echas de menos estar dentro de una de ellas o prefieres la independencia musical que tienes ahora?

Las cosas han cambiado mucho. El trato que había inicialmente se fue modificando de una manera que ponían la bota en el cuello de los artistas, por eso nos salimos. Evidentemente, hay partes que echo de menos: hacían bien su trabajo respecto a la promoción y distribución. Tienen el poder de colocar su producto en un mercado que a nosotros se nos escapa. Eso sí se echa de menos. El alcance de nuestras posibilidades sin ellos es más limitado. Al otro lado de la balanza existe mayor independencia y no tener que pagar el impuesto revolucionario que ellos se llevan sólo por el hecho de tenerte en sus filas.

¿Cómo planteas este 2024?

La gira ha empezado este mes de abril y mantenemos abierto el chiringuito hasta el último día de octubre. Posiblemente lleguemos a más de 60 conciertos.

En 2026 se cumplen 40 años de la banda, ¿estáis pensando ya en montar una buena juerga?

Aún no estamos pensando en ello. Estamos a punto del concierto del Palacio de Vistalegre. Pero alguna liaremos en cuanto se acerque la fecha, porque somos muy dados a celebrar los eventos. ¡Esperemos a que llegue la fecha y luego ya veremos!