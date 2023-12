La confusión de David, de Estopa, a la que ha respondido el ministro Albares

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha respondido a la anécdota que contó el pasado martes el vocalista de Estopa, David Muñoz, en La Resistencia.

Al comienzo de la entrevista, los dos músicos y el presentador del programa, David Broncano, han recordado cuándo fue la última vez que habían coincidido. Y, según han contado fue en uno de los conciertos de los de Cornellà.

"Confundí en ese concierto al padre de C.Tangana con el ministro de exteriores", contó el mayor de los hermanos Muñoz, David. Es decir, con Albares. Es "clavado", añadía el pequeño, José, que ha detallado que su hermano "no estuvo cinco minutos equivocado, quizá estuvo como una hora".

Al conocer esta confusión, el ministro ha reaccionado. El jefe de Exteriores ha comentado la anécdota en su perfil de X y ha sido claro: "Hay que solucionarlo ya". Y ha proseguido: "Una pena no haber ido a ese concierto, pero el próximo no me lo pierdo, soy fan vuestro desde vuestros inicios.

El dúo tiene previsto celebrar este próximo 2024 su 25º aniversario. Y lo va a hacer con la publicación de un nuevo álbum, Estopia —del que ya han adelantado el tema El día que tú te marches— y una serie de conciertos.

Por ahora, han anunciado uno en Madrid, el 22 de junio, y otro en Barcelona, el día 10 de julio. En ambos han colgado el cartel de sold out.